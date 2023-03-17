В Аркалыке пьяных водитель снес автобусную остановку
Фото: polisia.kz
26 летний водитель за рулем автомобиля марки "ВАЗ 2112" врезался в остановку общественного транспорта, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в ДП региона, сотрудники полиции доставили его в медицинское учреждение для освидетельствования. Мужчина находился в легкой степени алкогольного опьянения.
В настоящее время водитель водворен в комнату временного задержания. Составлен административный протокол по статье 608 КоАп РК. Санкция статьи предусматривает арест сроком на 20 суток и лишение права управления автомобилем, сроком на 7 лет.
В полиции отметили, что во время ДТП людей на остановке не было.
Ранее сообщалось, что крупное ДТП с участием двух грузовиков произошло на трассе Алматы – Бишкек.
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