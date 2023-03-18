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Спортсмен ЦСК стал победителем в турнире "Әскер барысы 2023"

Спортсмен ЦСК стал победителем в турнире "Әскер барысы 2023" Фото: Министерство обороны РК
Отборочный турнир "Әскер барысы" среди военнослужащих был организован в Алматы на базе спортивного комитета Центрального спортивного клуба Министерства обороны, сообщает Zakon.kz.

Двадцать сильнейших палуанов Вооруженных сил, Пограничной службы, КНБ боролись за титул "Әскер барысы".

"Казак куреси – древний вид спорта, символизирующий величие народного духа. Сегодня на площадке "Әскер барысы" сошлись сильнейшие борцы – продолжатели славных традиций Кажымукана, Балуана Шолака, Иманжусупа. Спортсмены показали яркую, динамичную борьбу с захватывающими эпизодами. Лучшие представят Вооруженные силы на престижном республиканском турнире", – сказал руководитель аппарата Министерства обороны полковник Ербол Кумарбекулы.
Спортсмен ЦСК стал победителем в турнире

Фото: Министерство обороны РК

Победителем состязания стал спортсмен Центрального спортивного клуба служащий Вооруженных сил Марат Байкамуров. На втором месте также представитель ЦСК служащий Вооруженных сил Галымжан Кырыкбаев, на третьем – военнослужащий регионального командования "Восток" старший сержант Асылжан Қуанышбеков.

Таким образом, на турнире "Қазақстан Барысы", где сойдутся сильнейшие палуаны страны, выступят спортсмены Центрального спортивного клуба Министерства обороны Марат Байкамуров и Галымжан Кырыкбаев.

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