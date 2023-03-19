19 марта – в день выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов –телерадиокорпорация "Казахстан" проводит 16-часовой онлайн-марафон "Сайлау-2023". Онлайн-марафон начался в 9 утра и продлится до 01:00.

В марафоне принимают участие представители СМИ, депутаты, политологи, министры, работники различных сфер, общественные деятели и казахстанские исполнители.

В рамках марафона организована специальная площадка для брифингов, где в начале каждого часа организованы экстренные пресс-конференции о политической активности избирателей, а международные наблюдатели, эксперты, представители Генеральной прокуратуры, МВД делятся последней информацией о процессе голосования.

На площадке дискуссий обсуждаются различные темы и вопросы, которые так или иначе затрагивают казахстанцев: "Самое важное о выборах-2023", "Эффективны ли маслихаты?", "Справедливый рынок без монополий", "Продовольственная безопасность", "Вдохновение для туризма".

Спикерами дискуссий выступают министры, известные в стране политологи, ученые, специалисты в различных отраслях.

Спикерами площадки, работающей в формате TEDx, стали министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, депутат Сената Парламента Ляззат Калтаева, академик Аскар Жумадилдаев, беркутчи Айшолпан Нұрғайып.

На площадке дебатов участники марафона отстаивают свою точку зрения по темам, касающимся развития искусственного интеллекта, детского воспитания, роста казахоязычного контента в интернете, вопросов государственного заказа и правил издания общественно значимой литературы, развития сел, миграции, медицинского страхования.

Участники марафона высказывают свое гражданское мнение о политической кампании с помощью "Экспресс-камеры", которая работает в зале.

19 марта в 00:00 на площадке марафона будут объявлены результаты Exit-poll по предварительным результатам голосования.

Онлайн-марафон "Сайлау-2023" транслируют в прямом эфире на официальных страницах в Facebook, YouTube и на сайтах республиканских и региональных телеканалов, изданий, информационных агентств. Прямые включения с площадки онлайн-марафона выйдут в эфире казахстанских телеканалов.