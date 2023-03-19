Астанчане поделились мнением о выборах: Мы и власть должны быть вместе

Астанчане поделились с корреспондентом Zakon.kz мнением, почему нужно голосовать на выборах.

Избиратели, которые голосуют на участках в столичном Дворце школьников, поделились своим мнение о выборах, почему это важно и почему нужно голосовать. Член совета ветеранов Алматинского района Насипжан Бесекбаева рассказала, что на выборы ходит всегда.

Фото: Zakon.kz

"Принимаю активное участие в ветеранской работе. Сегодня я проголосовала. Я голосую на всех выборах, на референдуме. Одна из первых принимаю участие. И своих ветеранов тоже подтягиваю, приглашаю их, говорю им: "Показывайте пример молодежи, приходите, дедушки-ветераны наши, голосовать!" Я думаю, этот новый состав будет работать на благо народа, чтобы благосостояние улучшалось, может, какая-то поддержка пенсионеров будет, улучшение условий для жизни. И так они много делают, мы довольны нынешним Правительством и поддерживаем нашего действующего президента Токаева". Насипжан Бесекбаева

Представитель молодежи, 25-летняя девушка по имени Анель, голосует с тех пор, как ей исполнилось 18.

"Я хожу на все выборы. Обычно даже совпадаю по времени с президентом. Здесь такая пробка создается (улыбается. – Прим. ред.). Мы сюда ходим с семьей, я жду отца, когда он проголосует. Мама у меня за границей, она тоже пойдет голосовать. Брат за границей, женгешка, все идем голосовать. А кто, если не мы, не молодежь будет голосовать и как-то участвовать в будущем нашей страны? Я считаю, что нужно голосовать всем. Тем более, когда у нас есть вариант "Против всех" – проголосуйте тогда против всех, если не верите в выборы". Анель

Фото: Zakon.kz

Однако над избирательной кампанией, по ее мнению, кандидатам и партиям можно было бы поработать лучше.

"Если говорить об избирательной кампании, то считаю, что пока не было прямо интересных личностей, которые хотя бы немного "заморочились" своей предвыборной кампанией. Все как-то стандартно и обещания достаточно старомодные: "Мы за справедливую страну". Хотелось бы больше конкретики. Если он представитель бизнеса условно, чтобы пообещал что-то именно в своей узкой специальности". Анель

Фото: Zakon.kz

Некоторые ушли с участка с подарком. Ерболат пришел голосовать вместе с сыном, мальчику представители избиркома вручили бейсболку и футболку.

Фото: Zakon.kz

"Мы приехали с тренировки, с хоккея – ранняя тренировка, решили прийти проголосовать. Я не всегда участвую в выборах. Но в этот раз интересно – независимые кандидаты, есть выбор, была интересная избирательная кампания, я следил. Хотелось проявить свой выбор. Я считаю, что каждый должен проявить свой выбор в любом случае. Если придерживаться мнения, что твой голос ничего не решает, достаточно сложно будет что-то менять". Ерболат

Работник горэлектросети Фёдор голосует на всех выборах.

"Ведь мы и власть – вместе. Нужно что-то делать, думать об этом. Так просто же ничего не меняется. Я работник горэлектросети. Я следил за избирательной кампанией где-то на 50%. Я в бланки внес тех, кого хотел. К нам на работу приезжали также, представители выступали. Все прошло нормально". Фёдор

Внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов стартовали в Казахстане в воскресенье. В 7:00 открылось большинство избирательных участков. Более 12 млн граждан смогут отдать свои голоса за понравившихся кандидатов 19 марта до 20:00 по времени Астаны.

