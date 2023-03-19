Явка на выборах в Казахстане на 12:10 составила 30,65%
Фото: Zakon.kz
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12:10 19 марта 2023 года, бюллетени получили 30,65% от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает Zakon.kz.
В том числе:
- по области Абай – 33,58%
- по Акмолинской области – 33,63%
- по Актюбинской области – 33,18%
- по Алматинской области – 34,41%
- по Атырауской области – 30,66%
- по Западно-Казахстанской области – 33,61%
- по Жамбылской области – 35,82%
- по Жетысуской области – 33,15%
- по Карагандинской области – 34,19%
- по Костанайской области – 37,39%
- по Кызылординской области – 32,78%
- по Мангистауской области – 32,43%
- по Павлодарской области – 34,26%
- по Северо-Казахстанской области – 32,81%
- по Туркестанский области – 38,29%
- по Улытауской области – 34,61%
- по Восточно-Казахстанской области – 34,16%
- по Астане – 23,35%
- по Алматы – 11,25%
- по Шымкенту – 19,63%
Следующая оперативная информация будет представлена в 14:10.
19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней.
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