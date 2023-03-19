Явка на выборах в Казахстане на 12:10 составила 30,65%

Фото: Zakon.kz

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12:10 19 марта 2023 года, бюллетени получили 30,65% от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает Zakon.kz.

В том числе: по области Абай – 33,58%

по Акмолинской области – 33,63%

по Актюбинской области – 33,18%

по Алматинской области – 34,41%

по Атырауской области – 30,66%

по Западно-Казахстанской области – 33,61%

по Жамбылской области – 35,82%

по Жетысуской области – 33,15%

по Карагандинской области – 34,19%

по Костанайской области – 37,39%

по Кызылординской области – 32,78%

по Мангистауской области – 32,43%

по Павлодарской области – 34,26%

по Северо-Казахстанской области – 32,81%

по Туркестанский области – 38,29%

по Улытауской области – 34,61%

по Восточно-Казахстанской области – 34,16%

по Астане – 23,35%

по Алматы – 11,25%

по Шымкенту – 19,63% Следующая оперативная информация будет представлена в 14:10. 19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. Читайте также Люди с инвалидностью лично посетили избирательные участки Наблюдатели прокомментировали ход выборов в Алматы Лидер партии Respublika Айдарбек Кожаназаров пришел на выборы в чапане

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