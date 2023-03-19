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Явка на выборах в Казахстане на 12:10 составила 30,65%

Явка на выборах в Мажилис в Казахстане составила 30,65 % Фото: Zakon.kz
Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12:10 19 марта 2023 года, бюллетени получили 30,65% от общего количества граждан, включенных в списки, сообщает Zakon.kz.

В том числе:

  • по области Абай – 33,58%
  • по Акмолинской области – 33,63%
  • по Актюбинской области – 33,18%
  • по Алматинской области – 34,41%
  • по Атырауской области – 30,66%
  • по Западно-Казахстанской области – 33,61%
  • по Жамбылской области – 35,82%
  • по Жетысуской области – 33,15%
  • по Карагандинской области – 34,19%
  • по Костанайской области – 37,39%
  • по Кызылординской области – 32,78%
  • по Мангистауской области – 32,43%
  • по Павлодарской области – 34,26%
  • по Северо-Казахстанской области – 32,81%
  • по Туркестанский области – 38,29%
  • по Улытауской области – 34,61%
  • по Восточно-Казахстанской области – 34,16%
  • по Астане – 23,35%
  • по Алматы – 11,25%
  • по Шымкенту – 19,63%

Следующая оперативная информация будет представлена в 14:10.

19 марта в Казахстане проходят внеочередные выборы депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней.

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