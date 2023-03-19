Отказавшиеся от алкоголя сельчане в Мангистау провели необычную акцию в день выборов

Жители села Баянды Мунайлинского района Мангистауской области, которые ранее запретили продавать алкоголь в селе, массово приходят на избирательные участки в казахской национальной одежде. Мужчины надели вышитые чапаны, а женщины облачились в нарядные камзолы.

Инициативу прийти на голосование в национальной одежде предложили жительницы села. Идея была тепло встречена сообществом села и получила широкую поддержку.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

"Национальные костюмы - одно из драгоценных сокровищ, унаследованных от наших предков. Ношение декоративной национальной одежды - это не только эстетическая мода, но и средство популяризации богатства знаний нашего народа, нравственного воспитания, нашего богатого национального самосознания. В том числе и из-за этого мы приняли решение отказаться от продажи алкогольных напитков в нашем селе. Основная цель подобных акций – внедрить в сознание молодежи любовь к своей стране, ее истории", – говорит председатель совета матерей села Аккумис Дуйсенбаева.

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

В селе Баянды, в котором проживает более 8 тысяч человек, зарегистрировано 4406 избирателей. Они делают свой выбор на двух избирательных участках, расположенных в средней школе. Голосование проходит под напевы домбры, поднимая настроение и национальный дух избирателей.