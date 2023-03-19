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Омбудсмен по правам студентов попросила сообщать о фактах принуждения к голосованию

уполномоченный по правам студентов Фото: Instagram/aisulu818
Уполномоченный Айсулу Ерниязова призвала обращаться к ней в случаях давления или принуждения к голосованию, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях опубликовали информацию о скоплении очереди из студентов на избирательном участке в Казахском национальном университете им. аль-Фараби.

"Дорогие студенты, я напоминаю, если вдруг ваши права ущемляются или на вас оказывают давление, вы можете всегда обратиться ко мне. Мы рассмотрим каждый случай в индивидуальном порядке". Айсулу Ерниязова 

В самом университете пояснили, что очередь собралась из-за активной гражданской позиции учащихся. 

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