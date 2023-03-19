Омбудсмен по правам студентов попросила сообщать о фактах принуждения к голосованию

Уполномоченный Айсулу Ерниязова призвала обращаться к ней в случаях давления или принуждения к голосованию, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях опубликовали информацию о скоплении очереди из студентов на избирательном участке в Казахском национальном университете им. аль-Фараби.

"Дорогие студенты, я напоминаю, если вдруг ваши права ущемляются или на вас оказывают давление, вы можете всегда обратиться ко мне. Мы рассмотрим каждый случай в индивидуальном порядке". Айсулу Ерниязова

В самом университете пояснили, что очередь собралась из-за активной гражданской позиции учащихся.