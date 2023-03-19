Омбудсмен по правам студентов попросила сообщать о фактах принуждения к голосованию
Фото: Instagram/aisulu818
Уполномоченный Айсулу Ерниязова призвала обращаться к ней в случаях давления или принуждения к голосованию, сообщает Zakon.kz.
Ранее в соцсетях опубликовали информацию о скоплении очереди из студентов на избирательном участке в Казахском национальном университете им. аль-Фараби.
"Дорогие студенты, я напоминаю, если вдруг ваши права ущемляются или на вас оказывают давление, вы можете всегда обратиться ко мне. Мы рассмотрим каждый случай в индивидуальном порядке". Айсулу Ерниязова
В самом университете пояснили, что очередь собралась из-за активной гражданской позиции учащихся.
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