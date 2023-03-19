ДЧС Алматинской области обратился к водителям

По информации пресс-службы ДЧС Алматинской области, 19 марта 2023 года с 11:00 открыто движение на всех автодорогах республиканского значения для всех видов автотранспорта, сообщает Zakon.kz.

ДЧС просит граждан воздержаться от дальних поездок и не пренебрегать СМС-сообщениями, передаваемыми службой "112".



Как отметили в ведомстве, при выезде в дальнюю дорогу нужно ознакомиться с прогнозом погоды и брать с собой все необходимые вещи, которые помогут вам в экстремальных ситуациях.

Ранее сообщалось, что в связи с ухудшением погодных условий, выпадением осадков, бураном, ограничением видимости с 22:00 18 марта закрыто движение на участке автодороги Аксай – Чунджа – Кольжат (46-153 км).