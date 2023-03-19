Считаю большим достижением введение графы "Против всех": Наблюдатель от Кыргызстана
Фото: из личного архива Рафы Бердалы
Наблюдатель от Кыргызстана, профессор Дипломатической академии при МИД Кыргызстана Ирина Оролбаева заявила, что является большим достижением введение графы "Против всех" в избирательные бюллетени в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Ирина Оролбаева отметила, что они посетили несколько избирательных участка.
"Все идет спокойно". Ирина Оролбаева
Она также рассказала, что ее удивило.
"Хочу отметить, что столько нововведений было, но люди приходят готовые к голосованию, они знают, что в этот раз очень сложные голосования, так как четыре бюллетеня. Люди приходят, редко обращаются к избирательной комиссии, так как они подготовлены. Считаю также большим достижением введение графы "Против всех". Введение одномандатных округов дает возможность представить свою кандидатуру. Остальное зависит от гражданской позиции молодежи, которые должны приходить голосовать". Ирина Оролбаева
В Казахстане проходят выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней.
Данные о явке на 18.10 показали, что 53,11% избирателей уже проголосовали.
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