Одна из титулованных казахстанских боксерш покинула ЧМ-2023
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Назым Кызайбай (50 кг) в 1/16 финала уступила Тхи Там Нгуен из Вьетнама. Бой прошел в очень остром ключе, соперницы выбрасывали много ударов, но судейский корпус в итоге отдал победу сопернице казахстанки. В четвертый день соревнований на ринг поднялась еще одна наша боксерша - Карина Ибрагимова (57 кг).
Карина Ибрагимова досрочно нокаутом переиграла колумбийку Валерию Арболеда Мендоса.
Ранее, победы для казахстанской дружины на ринге Нью-Дели принесли Римма Волосенко (60 кг), Фариза Жолтай (81 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Алуа Балкибекова (48 кг) и Жайна Шекербекова (до 54).
20 марта на ЧМ-2023 выступят 4 казахстанские боксерши:
- Жазира Уракбаева - Сакиш Сакиш (Индия).
- Мадина Нуршаева - Чой Хонгуен (Корея).
- Жайна Шекербекова - Нигина Уктамова (Узбекистан).
- Валентина Хальзова - Ириза Марьелис (Венесуэла).
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