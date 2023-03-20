Одна из титулованных казахстанских боксерш покинула ЧМ-2023

Двукратная чемпионка мира и победительница азиатского первенства Назым Кызайбай проиграла на старте ЧМ-2023 по боксу, который в эти дни проходит в Индии. Тем самым эта первая потеря для казахстанской сборной на ринге в Нью-Дели, сообщает Zakon.kz.

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Назым Кызайбай (50 кг) в 1/16 финала уступила Тхи Там Нгуен из Вьетнама. Бой прошел в очень остром ключе, соперницы выбрасывали много ударов, но судейский корпус в итоге отдал победу сопернице казахстанки. В четвертый день соревнований на ринг поднялась еще одна наша боксерша - Карина Ибрагимова (57 кг).

Карина Ибрагимова досрочно нокаутом переиграла колумбийку Валерию Арболеда Мендоса.

Ранее, победы для казахстанской дружины на ринге Нью-Дели принесли Римма Волосенко (60 кг), Фариза Жолтай (81 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Алуа Балкибекова (48 кг) и Жайна Шекербекова (до 54).



20 марта на ЧМ-2023 выступят 4 казахстанские боксерши:

Жазира Уракбаева - Сакиш Сакиш (Индия).

Мадина Нуршаева - Чой Хонгуен (Корея).

Жайна Шекербекова - Нигина Уктамова (Узбекистан).

Валентина Хальзова - Ириза Марьелис (Венесуэла).







