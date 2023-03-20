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Казахстанцы стали чаще отдавать вещи даром

Казахстанцы стали чаще отдавать вещи даром Фото: pxhere
Тренд на осознанное потребление, который укрепила пандемия коронавируса, продолжает набирать обороты в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По данным сервиса OLX, казахстанцы размещают все большее число объявлений в категории "Отдам даром" – эта тенденция сохраняется уже третий год подряд.

Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество объявлений в этой категории увеличилось на 3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а в предыдущие отчетные года рост составлял 5% и 10% соответственно – примечательно, что такая поведенческая тенденция в нашей стране отмечена сервисом именно в период вынужденной самоизоляции, поскольку, вероятнее всего, пандемия простимулировала рост более осознанных покупок и более бережное отношение к вещам.

В этом году казахстанцы охотно предлагают в дар взрослые и детские вещи, а также бытовую утварь для дома и сада, возможно, это связано с экономической нестабильностью и желанием оказать посильную помощь нуждающимся.

Бесплатно наши соотечественники готовы отдавать все: от канцтоваров и электроинструментов до мебельных гарнитуров и бытовой техники.

Также чаще всего отдают животных, в особенности – кошек.

Казахстанцы стали чаще отдавать вещи даром

Фото: OLX.kz

Аналитики сервиса также выяснили, жители каких городов чаще всего передавали вещи в безвозмездное пользование. Самым осознанным городом в контексте шеринга в Казахстане стал Павлодар – 3%.

Казахстанцы стали чаще отдавать вещи даром

Фото: OLX.kz



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