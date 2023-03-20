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Мирам Алданов стал начальником Департамента тыла МВД

назначение Фото: polisia.kz
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил руководящему составу ведомства нового начальника Департамента тыла МВД. Им стал подполковник полиции Мирам Алданов, сообщает Zakon.kz.

С сентября прошлого года Мирам Алданов исполнял обязанности начальника Департамента тыла.

Марат Ахметжанов подчеркнул важность своевременного и качественного материально-технического обеспечения работы органов внутренних дел как одного из условий эффективного обеспечения общественной безопасности и защиты граждан от преступных посягательств.

Глава ведомства отметил большой опыт Мирама Алданова в сфере тылового обеспечения министерства и его подразделений, а также высокий профессионализм.

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