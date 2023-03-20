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В МЧС рассчитали нормы минимального жизнеобеспечения населения в зоне ЧС

Разработаны нормативы на душу населения при ЧС Фото: Zakon.kz
Подготовлен приказ министра МЧС РК "Об утверждении норм минимального жизнеобеспечения населения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации", сообщает Zakon.kz.

Так, в разделе "Пищевая продукция" в среднем на душу населения предусмотрено (грамм/сутки):

  • Хлебопродукты в пересчете на муку – 369,8 гр
  • Макаронные изделия – 15,1
  • Рис – 15,4
  • Гречка – 7,5
  • Крупа овсяная – 7,5
  • Картофель - 273,9
  • овощи, всего 342,4 гр
  • Мясо и мясные продукты, всего – 150,6 гр
  • Рыба и рыбные продукты, всего – 12,3
  • Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко, всего – 772,6
  • Чай – 5,4 гр.

Всего в списке 45 наименований продуктов.

В список также входят нормативы обеспечения одеждой, бельем и обувью в зимнее, осеннее или весеннее время. При этом отдельно нормативы утверждаются для женщин. 

Также разработаны нормативы обеспечения посудой, постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, моющими средствами, водой.

Предусматривается, что в палатках, м2 на человека будут размещаться 2-3 человек, устанавливаются нормативы по туалетам, баням, душевым установка, местам для питания, химчисток и прачечных.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 апреля.


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Открытые НПА МЧС РК Казахстан
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