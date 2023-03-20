В МЧС рассчитали нормы минимального жизнеобеспечения населения в зоне ЧС

Подготовлен приказ министра МЧС РК "Об утверждении норм минимального жизнеобеспечения населения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации", сообщает Zakon.kz.

Так, в разделе "Пищевая продукция" в среднем на душу населения предусмотрено (грамм/сутки):

Хлебопродукты в пересчете на муку – 369,8 гр

Макаронные изделия – 15,1

Рис – 15,4

Гречка – 7,5

Крупа овсяная – 7,5

Картофель - 273,9

овощи, всего 342,4 гр

Мясо и мясные продукты, всего – 150,6 гр

Рыба и рыбные продукты, всего – 12,3

Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко, всего – 772,6

Чай – 5,4 гр.

Всего в списке 45 наименований продуктов.

В список также входят нормативы обеспечения одеждой, бельем и обувью в зимнее, осеннее или весеннее время. При этом отдельно нормативы утверждаются для женщин.

Также разработаны нормативы обеспечения посудой, постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, моющими средствами, водой.

Предусматривается, что в палатках, м2 на человека будут размещаться 2-3 человек, устанавливаются нормативы по туалетам, баням, душевым установка, местам для питания, химчисток и прачечных.

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 апреля.



