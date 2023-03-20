В МЧС рассчитали нормы минимального жизнеобеспечения населения в зоне ЧС
Фото: Zakon.kz
Подготовлен приказ министра МЧС РК "Об утверждении норм минимального жизнеобеспечения населения, находящегося в зоне чрезвычайной ситуации", сообщает Zakon.kz.
Так, в разделе "Пищевая продукция" в среднем на душу населения предусмотрено (грамм/сутки):
- Хлебопродукты в пересчете на муку – 369,8 гр
- Макаронные изделия – 15,1
- Рис – 15,4
- Гречка – 7,5
- Крупа овсяная – 7,5
- Картофель - 273,9
- овощи, всего 342,4 гр
- Мясо и мясные продукты, всего – 150,6 гр
- Рыба и рыбные продукты, всего – 12,3
- Молоко и молочные продукты в пересчете на молоко, всего – 772,6
- Чай – 5,4 гр.
Всего в списке 45 наименований продуктов.
В список также входят нормативы обеспечения одеждой, бельем и обувью в зимнее, осеннее или весеннее время. При этом отдельно нормативы утверждаются для женщин.
Также разработаны нормативы обеспечения посудой, постельными принадлежностями, предметами личной гигиены, моющими средствами, водой.
Предусматривается, что в палатках, м2 на человека будут размещаться 2-3 человек, устанавливаются нормативы по туалетам, баням, душевым установка, местам для питания, химчисток и прачечных.
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 6 апреля.
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