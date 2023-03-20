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Автомобиль слетел с моста в Алматы: комментарий страховщиков

ДТП Фото: Zakon.kz
19 марта в Алматы на развязке проспекта Рыскулова и улицы Кудерина произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из которых в результате столкновения вылетел с моста. Пострадали семь человек, все они госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

Автомобили Volkswagen Golf и Toyota Camry ехали по мосту на проспекте Рыскулова в западном направлении. Водитель автомобиля Golf решил свернуть на левый съезд, выходящий на улицу Кудерина, из-за чего столкнулся с Camry, двигавшейся левее. В результате столкновения Toyota вылетела с моста и упала на крышу.

"Сложность определения виновника усугубляется тем, что оба водителя нарушили правила дорожного движения: Camry ехала прямо по крайней левой полосе, хотя по разметке должна была свернуть налево, Golf ехал посередине и должен был продолжать движение прямо. Достоверно степень вины каждого участника установят следствие и суд. Ответственность водителей была застрахована в рамках обязательной программы автострахования, один из них – наш клиент", – рассказал исполнительный директор страховой компании "Евразия"  Нурмухамед Тульбаев. 

В случае, если виновником ДТП будет признан водитель автомобиля Volkswagen Golf, то владелец Toyota Camry может рассчитывать на выплаты от страховой компании, однако данная сумма по закону ограничена 600 МРП, или 2 070 000 тенге, чего точно не хватит на полное восстановление, судя по видимым повреждениям.

При любом исходе четыре пассажира, пострадавших в ДТП, получат страховые выплаты. В случае ущерба здоровью без установления инвалидности пострадавшие могут получить компенсацию до 300 МРП, или 1 035 000 тенге, фактических понесенных и документально подтвержденных расходов на лечение. В случае последующего установления инвалидности законом предусмотрены следующие страховые выплаты:

  • I группа – 1 600 МРП, или 5 520 000 тенге;
  • II группа – 1 200 МРП, или 4 140 000 тенге;
  • III группа – 500 МРП, или 1 725 000 тенге.

В случае гибели пострадавшего законом установлена страховая выплата в размере 2 000 МРП, или 6 900 000 тенге, лицам, находящимся на иждивении.

20 декабря 2022 года водитель автомобиля, двигаясь по мосту на проспекте Рыскулова, хотел свернуть на съезд и выехать на улицу Кудерина, но из-за превышения скорости не справился с управлением. После чего автомобиль Toyota Camry вылетел с моста, в результате пострадали водитель и два пассажира, все трое были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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