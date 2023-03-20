Председатель Совета матерей Алматинской области при АНК: Стране нужны перемены
Фото: из личного архива Гульнары Жошибаевой
Завершились внеочередные выборы депутатов в Мажилис Парламента и маслихатов республики. Сразу возникает вопрос: "Почему внеочередные?".
Гульнара Жошибаева, председатель Совета матерей Алматинской области при АНК РК глубоко убеждена в необходимости этих выборов.
Это, прежде всего, по ее словам, связано с требованием времени - стране нужны перемены для дальнейшего успешного развития.
"Для закрепления позиций независимого государства нужны социальные и экономические реформы. Именно с этим и связаны выборы, прошедшие 19 марта 2023 года - года реального обновления в плане государственно-политического устройства. Он продолжит реализацию реформ, озвученных Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Мы уже приступили к выполнению заданной им цели, то есть поэтапной перезагрузке всех ключевых государственных институтов: президент, парламент, правительство, маслихаты… Лично мне очень импонирует курс, заданный нашей республикой, и я не понаслышке знаю о деятельности депутатов. На протяжении пятнадцати лет сама была депутатом Енбекшиказахского районного маслихата и принимала самое активное участие в решении важных социальных и политических проблем".Гульнара Жошибаева
Также она отмечает, что не пропустила ни одной политической кампании, и эти выборы не стали исключением.
"Проявить свою гражданскую позицию меня обязывает любовь к своей стране и желание стать свидетелем грядущих перемен. На свой избирательный участок я пришла рано утром и сделала свой выбор в пользу будущего своих детей и внуков", - говорит Жошибаева.
"Отрадно, что прошедшие выборы показали, что моим землякам небезразлична судьба страны. Так, явка избирателей на моем участке была достаточно высокой. Несмотря на раннее утро, люди приходили на голосование семьями, поздравляли друг друга с праздником и были настроены доброжелательно. Члены избирательной комиссии и наблюдатели встречали жителей с улыбкой, и это тоже располагало к позитиву. Уверена, что новый состав депутатов всех уровней будет работать в интересах простых людей и нашего государства. Хочется верить, что они понимают, избиратели, проявив на этих выборах такую высокую активность, тем самым выразили им свое доверие в надежде на прогрессивные перемены".Гульнара Жошибаева
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