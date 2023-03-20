Председатель Совета матерей Алматинской области при АНК: Стране нужны перемены

Завершились внеочередные выборы депутатов в Мажилис Парламента и маслихатов республики. Сразу возникает вопрос: "Почему внеочередные?".

Гульнара Жошибаева, председатель Совета матерей Алматинской области при АНК РК глубоко убеждена в необходимости этих выборов.

Это, прежде всего, по ее словам, связано с требованием времени - стране нужны перемены для дальнейшего успешного развития.

"Для закрепления позиций независимого государства нужны социальные и экономические реформы. Именно с этим и связаны выборы, прошедшие 19 марта 2023 года - года реального обновления в плане государственно-политического устройства. Он продолжит реализацию реформ, озвученных Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Мы уже приступили к выполнению заданной им цели, то есть поэтапной перезагрузке всех ключевых государственных институтов: президент, парламент, правительство, маслихаты… Лично мне очень импонирует курс, заданный нашей республикой, и я не понаслышке знаю о деятельности депутатов. На протяжении пятнадцати лет сама была депутатом Енбекшиказахского районного маслихата и принимала самое активное участие в решении важных социальных и политических проблем". Гульнара Жошибаева

Также она отмечает, что не пропустила ни одной политической кампании, и эти выборы не стали исключением.

"Проявить свою гражданскую позицию меня обязывает любовь к своей стране и желание стать свидетелем грядущих перемен. На свой избирательный участок я пришла рано утром и сделала свой выбор в пользу будущего своих детей и внуков", - говорит Жошибаева.