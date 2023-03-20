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В Алматы ограничат движение на Наурыз

В Алматы ограничат движение на Наурыз Фото: акимат Алматы
В полиции Алматы заявили об ограничении дорожного движения в период празднования Наурыз Мейрамы, сообщает Zakon.kz.

21 и 22 марта в мегаполисе планируется проведение массовых и зрелищных мероприятий, посвященных празднованию Наурыз Мейрамы. 

"В этой связи будет ограничено дорожное движение по улицам Желтоксан, Абылай хана, Назарбаева, в промежутке от улицы Гоголя до улицы Кабанбай батыра. По проспекту Толе би от Желтоксан до Назарбаева (на Площади Астана) дорожное движение будет закрыто", – говорится в сообщении. 

Также будут ограничения парковки автотранспорта на указанных участках. 

В целях обеспечения дорожной безопасности, во избежание заторных явлений и плохого настроения в праздничные дни, граждан призывают отнестись с пониманием к указанным мерам, заблаговременно корректировать маршрут своего передвижения и соблюдать ПДД.  

Схема движения 10 маршрутов изменится в Алматы на Наурыз.



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