В Алматы ограничат движение на Наурыз

В полиции Алматы заявили об ограничении дорожного движения в период празднования Наурыз Мейрамы, сообщает Zakon.kz.

21 и 22 марта в мегаполисе планируется проведение массовых и зрелищных мероприятий, посвященных празднованию Наурыз Мейрамы.



"В этой связи будет ограничено дорожное движение по улицам Желтоксан, Абылай хана, Назарбаева, в промежутке от улицы Гоголя до улицы Кабанбай батыра. По проспекту Толе би от Желтоксан до Назарбаева (на Площади Астана) дорожное движение будет закрыто", – говорится в сообщении.

Также будут ограничения парковки автотранспорта на указанных участках.

В целях обеспечения дорожной безопасности, во избежание заторных явлений и плохого настроения в праздничные дни, граждан призывают отнестись с пониманием к указанным мерам, заблаговременно корректировать маршрут своего передвижения и соблюдать ПДД.

Схема движения 10 маршрутов изменится в Алматы на Наурыз.









