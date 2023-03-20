Сегодня в Шымкенте на новом ипподроме прошло праздничное мероприятие "Наурыз начинается в Шымкенте", сообщает Zakon.kz.

Праздничная программа, посвященная Великому дню Улуса, началась с встречи караванов, следующих с Запада, Восток и Севера на Юг, пропагандирующего традиции каждого региона. В составе караванов были известные артисты и спортсмены из разных регионов. Западный караван возглавила известная в стране певица Тамара Асар, восточный караван - певица Ардак Балажанова, северный караван - популярная эстрадная певица Мадина Садуакасова, южный караван - местная аритстка Наркенже Серикбаева.





Фото: пресс-служба акимата города Шымкент





Затем спортсмены продемонстрировали зрителям такие национальные виды спорта, как байга, қыз қуу и тенге ілу, подарив публике праздничное настроение.

Аким Шымкента поздравил собравшихся с праздником Наурыз мейрамы.

"Наурыз - это время, когда возрождается природа, обновляется жизнь. Это праздник добра и милосердия, солидарности и единства, мира и изобилия. Сегодня в преддверии праздника Наурыз мы стали свидетелями открытия нового современного ипподрома, который положительно скажется на развитии национального спорта. Это еще один показатель того, что Шымкент из года в год процветает и развивается", - сказал М. Айтенов.





Фото: пресс-служба акимата города Шымкент





Праздничная программа завершилась исполнением национального танца "Каражорга". Участники Наурыз мейрамы танцевали и веселились вместе с артистами.

Великий день улуса продолжит этнофестиваль GREAT QAZAQ GAMES. В нем примут участие спортсмены из всех регионов страны, а также Турции, Китая, Монголии, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, России, Саудовской Аравии и Иордании. В течение трех дней они будут соревноваться в таких национальных видах спорта, как кокпар, байга, кыз куу, тенге ілу, аударыспак, қазақ күресі, традиционной стрельба из лука, тогызкумалак и других.





Фото: пресс-служба акимата города Шымкент



