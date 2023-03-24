Какую погоду принесет антициклон 24 марта в Казахстан

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 24 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", практически на всей территории страны под влиянием отрога антициклона будет ясная погода без осадков.

Как отметили синоптики, лишь на северо-западе РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут небольшие осадки (дождь, снег).

По республике сохраняются туман, усиление ветра.