Эммануэль Макрон незаметно снял часы во время интервью о пенсионной реформе

Президент Франции Эммануэль Макрон во время интервью по поводу важности пенсионной реформы попытался незаметно снять дорогие часы, сообщает Zakon.kz.

Французы расценили этот жест как попытку убрать с глаз публики предмет роскоши и выразили сильное возмущение, пишет L'Independant.

Цена аксессуара может достигать €80 тыс., утверждает издание со ссылкой на соцсети.

Политик во время разговора о легитимности профсоюзов осторожно убрал руки под стол и снял с руки часы.





Этот момент не остался незамеченным. В социальных сетях жест расценили как попытку скрыть предмет роскоши в момент разговора о социальных проблемах.

Так, депутат партии LFI от Валь-де-Марн Клеманс Гетте назвала президента "человеком-шуткой". Она отметила, что тот не хотел показывать свои роскошные часы в то время, когда говорил о "минимальщиках", которые никогда не имели "такой большой покупательной способности".

В окружении Макрона заявили, что он "более полутора лет носит часы Bell & Ross BR V1-92, украшенные гербом президента Республики", ссылаясь на многочисленные фотографии из официальных поездок. В интернете неперсонализированные версии таких часов стоят €2400.

"Вопреки тому, что пишут в соцсетях, президент снимает часы не для того, чтобы их спрятать, а потому, что только что сильно ударил ими по столу, – объяснил представитель президента радиостанции France Info. – Звук отчетливо слышен за несколько секунд до того, как он их снял".

Во Франции уже несколько недель не прекращаются протесты против пенсионной реформы, которая предполагает постепенное повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет. 16 марта премьер-министр Франции Элизабет Борн приняла пенсионную реформу в обход парламента. Оппозиционные партии выдвинули вотум недоверия правительству, но за его уход проголосовали 278 депутатов из необходимых 287.



На фоне протестов популярность Эммануэля Макрона упала до рекордного минимума.

Отмечается, что рейтинг главы государства снизился на четыре пункта за последний месяц. Так, работой политика в настоящий момент довольны лишь 28 процентов опрошенных. Данный показатель является самым низким с начала 2019 года, когда пошел на спад кризис "желтых жилетов".

Тем не менее президент Франции рассчитывает запустить пенсионную реформу до конца года.