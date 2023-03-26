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В Белом доме сообщили, что сроки беседы Байдена и Си Цзиньпина пока не согласованы

В Белом доме сообщили, что сроки беседы Байдена и Си Цзиньпина пока не согласованы Фото: Instagram/joebiden
Сроки телефонной беседы американского президента Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пока не установлены, сообщили в Белом доме, передает Zakon.kz.

Об этом в интервью телеканалу CBS заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Даты такого звонка пока нет", – сказал он.

"Президент считает, что важно сохранять открытыми каналы коммуникаций с Китаем", – добавил Кирби.

Ранее Кирби заявлял журналистам, что разговор лидеров двух стран состоится в подходящее время, но пока лидер Китая остается занят.

13 марта помощник американского президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что глава государства намерен снова пообщаться с председателем КНР Си Цзиньпином, недавно переизбранным на новый срок.

Также о желании поговорить с Си Цзиньпинем регулярно заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

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