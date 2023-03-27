Шесть производителей риса проверяют из-за высоких цен в Кызылординской области

Областным Департаментом АЗРК в отношении 6 рисоперерабатывающих компаний назначены проверки на предмет обоснованности завышения цен, сообщает Zakon.kz.

Остальные предприятия дали свое согласие на снижение цен с 420 до 350 тенге за кг для продажи в социальных магазинах региона.



"Вопрос реализации риса по цене не более 350 тенге за килограмм в социальных магазинах рассматривается между местными исполнительными органами и СПК "Байконыр", - рассказали в АФМ.

Департамент АФМ по Кызылординской области проводит мониторинг и анализ ценообразования на социально-значимые продовольственные товары. Так, аналитической группой проведен анализ ценообразования 9 крупных производителей риса.

Овощи продавали дороже в крупных магазинах ЗКО из-за посредника.

