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Шесть производителей риса проверяют из-за высоких цен в Кызылординской области

продукты, цены Фото: pexels
Областным Департаментом АЗРК в отношении 6 рисоперерабатывающих компаний назначены проверки на предмет обоснованности завышения цен, сообщает Zakon.kz.

Остальные предприятия дали свое согласие на снижение цен с 420 до 350 тенге за кг для продажи в социальных магазинах региона.

"Вопрос реализации риса по цене не более 350 тенге за килограмм в социальных магазинах рассматривается между местными исполнительными органами и СПК "Байконыр", - рассказали в АФМ.

Департамент АФМ по Кызылординской области проводит мониторинг и анализ ценообразования на социально-значимые продовольственные товары. Так, аналитической группой проведен анализ ценообразования 9 крупных производителей риса.

Овощи продавали дороже в крупных магазинах ЗКО из-за посредника. 

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Ирина Лукичева
Кызылординская область
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