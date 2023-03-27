Алматы и Астана лидируют по коррупционным преступлениям

В Казахстане за два месяца уже зарегистрировано 438 коррупционных преступлений, сообщает Zakon.kz.

По информации Finprom.kz, за январь-февраль 2023 года в стране зарегистрировали 438 уголовных коррупционных преступлений — на 0,7% больше, чем годом ранее (в аналогичном периоде прошлого года было зарегистрировано 435 таких преступлений, с годовым ростом на 8,5%).

Фото: finprom.kz

Больше всего уголовных коррупционных преступлений зарегистрировали в Алматы и в Астане: по 51 случаю в каждом городе, плюс 2% и 6,3%, соответственно.



В числе антилидеров также оказались Костанайская (40 случаев, против 21 годом ранее) и Туркестанская (37 случаев, против 39 год назад) области и Шымкент (36 случаев, против 23 годом ранее).

Меньше всего подобных преступлений зарегистрировали в Восточно-Казахстанской, Абайской и Улытауской областях.

Фото: finprom.kz

37,4% уголовных коррупционных преступлений пришлось на дачу взятки: с начала года зарегистрировали 164 случая — на 45,1% больше, чем годом ранее.



"Популярны" среди преступников также были получение взятки (141 случай, минус 6,6% за год), мошенничество в сфере коррупции (39 случаев, минус 30%), присвоение или растрата вверенного чужого имущества (24 случая, минус 42,9%) и посредничество во взяточничестве (22 случая — сразу в 4,4 раза больше, чем год назад).

Фото: finprom.kz

Численность лиц, в отношении которых вынесено постановление о признании подозреваемыми, достигла 301 — на 25,4% больше, чем годом ранее. Из них были выявлены 243 лица, совершивших преступление, в том числе 159 лиц были преданы суду.

Среди служащих государственных органов на коррупционных преступлениях чаще всего попадались сотрудники органов внутренних дел: 43 человека, против 15 годом ранее. Далее идут служащие акиматов и их структурных подразделений (26 человек), сотрудники Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел (3 человека) и Агентства РК по финансовому мониторингу (3 человека), служащие Министерства здравоохранения (3 человека) и Министерства индустрии и инфраструктурного развития (также 3 человека).





Фото: finprom.kz

20 марта стало известно, что 265 млн тенге штрафа должны выплатить осужденные за коррупцию сотрудники Управления экологии Алматы.