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Присяжные признали невиновным подростка, обвиняемого в убийстве

Присяжные признали невиновным подростка, обвиняемого в убийстве Фото: Zakon.kz
Суд присяжных в Алматы оправдал несовершеннолетнего, которого обвиняли в убийстве друга. Сторона обвинения просила для него наказания в виде 12 лет лишения свободы, но не смогла доказать его участие в преступлении, сообщает Zakon.kz.

В Специализированном межрайонном уголовном суде Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, который обвинялся в убийстве своего друга и краже денежных средств, передает Liter.kz.

Обвинения состояли в том, что парень встретился со своим несовершеннолетним другом, у них был конфликт по поводу долга, он перерос в драку, в ходе которой обвиняемый задушил шнурком обуви второго подростка и похитил банковскую карточку последнего. Покинув место преступления, он расплачивался этой банковской карточкой в магазине, причинив тем самым ущерб на сумму 28 тысяч тенге.

Прокурор и потерпевшие в суде полностью поддержали обвинение и просили назначить парню 12 лет лишение свободы.

Сторона обвинения представила в качестве доказательств признательные показания подсудимого после задержания, орудие преступление – шнурок от кроссовка потерпевшего, на котором обнаружены следы ДНК подсудимого, сведениями о покупках подсудимого по платежной карточке потерпевшего и иными документами.

Подсудимый вину не признал полностью и выдвинул версию о том, что в момент убийства потерпевшего находился в общественном месте, где его видели разные лица. В суде свидетели подтвердили, что подсудимый был с ними на игровой площадке. Банковскую карточку потерпевший передал ему ранее для пользования. От признательных показаний, данных в ходе досудебного расследования, подсудимый Р. отказался и пояснил, что в отношении него было оказано физическое давление, хотя проверка этот факт не подтвердила.

Присяжные заседатели по итогам тайного голосования признали подсудимого невиновным в совершении убийства и краже и оправдали за недоказанностью его участия в совершении преступлений.

Приговор не вступил в законную силу.

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