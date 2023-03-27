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Токаев утвердил этапы отбора на занятие административной государственной должности корпуса "Б"

Токаев утвердил этапы отбора и конкурса на занятие административной государственной должности корпуса «Б» Фото: parlam.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ от 13 марта 2023 года "Об определении этапов отбора и конкурса на занятие административной государственной должности корпуса "Б", сообщает Zakon.kz.

Так, граждане, впервые поступающие или вновь поступающие на административные государственные должности корпуса "Б" после прекращения государственной службы, проходят следующие этапы отбора:

  • оценку личных качеств с получением заключения в уполномоченном органе;
  • конкурс на занятие административной государственной должности корпуса "Б".

Этапы конкурса включают:

  1. публикация объявления о проведении конкурса;
  2. прием документов от лиц, изъявивших желание принять участие в конкурсе;
  3. рассмотрение документов участников конкурса на соответствие установленным квалификационным требованиям и требованиям;
  4. написание эссе для должностей категорий А-1, В-1, С-1, С-О-1, C-R-1, D-1, D-О-1, D-R-1, Е-1, E-R-1 в присутствии секретаря конкурсной комиссии;
  5. собеседование, проводимое конкурсной комиссией государственного органа;
  6. заключение конкурсной комиссии государственного органа.

Перед этапом собеседования конкурс включает дополнительный этап согласования участников конкурса в соответствии с законами РК в сфере культуры, физической культуры и спорта, образования и здравоохранения.

Указ вводится в действие с 18 марта 2023 года.

К корпусу "Б" относятся госслужащие-исполнители.

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