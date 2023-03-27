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Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидается дождливая погода 28 марта

Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидается дождливая погода 28 марта Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 28 марта 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", под влиянием поля повышенного давления на большей части страны сохраняется преимущественно погода без осадков.

По прогнозу синоптиков, лишь на западе Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь.

По республике сохраняются туман, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей. 

В Астане –переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -1-3°С, днем +11+13°С.

В Алматы – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +5+7°С, днем +18+20°С.

В Шымкенте –  небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9+11°С, днем +24+26°С.

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Анастасия Стативкина
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