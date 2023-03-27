В Алматы создадут несколько центров притяжения

Генеральный план Алматы, разработанный до 2040 города, предусматривает полицентричное развитие города, сообщает Zakon.kz.

Генплан предусматривает обеспечить экономический рост города, решение накопившихся социальных проблем, внедрение гармонизированных между собой процессов пространственного планирования и реализации конкретных проектов возможно через внедрение новых градостроительных инструментов и подходов.

Как отмечается, одним из подобных успешных инструментов в мире является полицентричная модель развития территории, позволяющая качественно наполнить городскую среду, соблюсти баланс жилых, социальных, общественно-деловых, промышленных и других зданий и сооружений, рационально использовать земельные и другие ресурсы, а также обеспечить принципы опережающего развития через инструменты развития инфраструктуры.

Для привлечения населения в районы города, которые будут модернизироваться или застраиваться новым жильем, одними из важнейших условий станут доступный общественный транспорт и качественные коммунальные услуги, а также создание новых рабочих мест.

Экономическая специализация полицентров предлагается следующей:

Север – вынос производств и рынков с редевелопментом высвободившихся территорий, новые территории под рекреацию и озеленение (вдоль БАКа, роща Баума), развитая сфера услуг;

– вынос производств и рынков с редевелопментом высвободившихся территорий, новые территории под рекреацию и озеленение (вдоль БАКа, роща Баума), развитая сфера услуг; Восточные ворота – логистический хаб и выставочно-развлекательный центр в районе аэропорта, медицина, фармацевтика;

– логистический хаб и выставочно-развлекательный центр в районе аэропорта, медицина, фармацевтика; Исторический центр – туризм, развитая сфера услуг;

– туризм, развитая сфера услуг; Запад – крупные индустриальные предприятия, транспортно-логистический хаб;

– крупные индустриальные предприятия, транспортно-логистический хаб; Юго-запад – минипромпарки, торговля, логистика.

Реализация концепции полицентров начнется с Севера, поскольку здесь от преобразований можно получить самый выраженный синергетический эффект. Здесь расположена ж/д станция Алматы-1, на которую завязаны железнодорожные пригородные маршруты и через которую проходят значительные объемы грузоперевозок.

В полицентре появится точка роста и возрастет общественная активность, когда будут проложены вторые пути сообщения между станциями Алматы-1 и Алматы-2, а также транспортно-пересадочный узел.

Социализация Севера (в который входят большая часть Жетысуского и часть Турксибского района) будет включать в себя редевелопмент индустриальных территорий и территорий с ветхим жильем. Вместо промышленных зон и старого жилого фонда появится квартальная застройка нового типа – с более плотной сеткой улиц, скверами, активными первыми этажами под малый бизнес.

Полицентр Восточные ворота даст еще больше пространства для типа застройки, описанной выше. Наличие свободных территорий откроет возможности уже на этапе планирования внедрить наиболее прогрессивные принципы и подходы.

В результате получить пространство, где современная и продуманная инфраструктура будет обеспечивать качество жизни, стимулировать появление и развитие бизнеса, микромобильности. Также появится возможность внедрить новый тип в прокладке инженерной инфраструктуры – проходные тоннели позволяют разместить сети под землей с доступом для ремонта без необходимости экскавации.

Здесь, как и на Севере, имеется перспективная природная территория – в районе пересечения Кульжинского тракта и ул.Бухтарминская (по пути в аэропорт) расположено 120 га с озером и двумя реками. При соответствующем благоустройстве этот участок станет популярным местом досуга.

Комплексное обустройство свободных территорий подразумевает сеть транспортных связей с высокой вариативностью маршрутов. Полицентр будет дополнен крупным мультимодальным транспортно-пересадочным хабом, включающим в состав станцию скоростного трамвая, автовокзал Восточный, линию BRT, интегрированные с пригородным общественным транспортом.

Рынок "Жетысу" подвергнется модернизации, крупные торгово-развлекательные центры "Апорт" и "Leroy Merlin", автосалон "Астана Моторс" пополнятся другими коммерческими объектами.

В полицентре Запад предполагается расширение индустриальной зоны с приоритетным размещением высокотехнологичных экологичных производств и связанных с ними объектов профессионального технического образования.

Молодые технические кадры будут обеспечены комплексами общежитий и арендным жильем. При этом размещение предприятий и транспортно-логистического хаба не подразумевает, что полицентр получит облик промышленной зоны.

Индустриальный характер развития Запада будет сбалансирован закладкой инфраструктуры творческих индустрий с элементами традиционной культуры вокруг этнографического парка "Сакские курганы". Дополнительно будет создан протяженный (линейный) парк для досуга и отдыха жителей полицентра.

Планируется, что центр будет наполнен новыми благоустроенными жилыми комплексами, инфраструктурой для здорового образа жизни, объектами административно-делового назначения, торговли и общественного питания. Мультимодальный транспортный хаб Алматы-2, который будет построен на пр. Райымбека, свяжет Запад и Север.

Предполагается, что область тектонического разлома на территории Запада не будет использоваться под застройку – уже имеющиеся здесь зеленые территории (площадью 90 га) будут благоустроены и интегрированы в создаваемую городскую среду.

Схожая перспектива предусмотрена для Юго-Запада – переформатирование уже имеющихся объектов и среды под человекоцентричный формат.

Существующий оптово-розничный рынок "Алтын Орда" планируется преобразовать в городской оптово-распределительный центр, который будет дополнен объектами агропромпереработки, торгово-логистических комплексов и административно-деловых центров, здесь же планируется создание крупного мультимодального транспортно-пересадочного узла, включающего автовокзал Западный, станции метрополитена и LRT.

В границах Исторического центра планируется разработать и принять отдельную программу по восстановлению (реставрации), ремонту зданий и благоустройству мест, имеющих историко-культурное значение. То есть в перспективе ядро города будет иметь скорее культурное и туристическое значение. Реновация коснется и обычных жилых зданий советского периода – будут обновлены инженерные сети, которые изношены на порядка 60%.

С учетом концентрации инфраструктуры микромобильности в районе исторического ядра, будет продолжена прокладка велополос и велодорожек.

Также для решения проблемы с нехваткой парковочных мест будет продолжена работа по созданию платных парковок.

Существующие промышленные предприятия и спецучреждения (АЗТМ, Завод им. С.М.Кирова, СИЗО) будут передислоцированы, вместо них и ветхого жилья появится квартальная застройка современного типа, а также новый деловой кластер, высококлассные коммерческие площади.

Помимо развития полицентров, будет уделено внимание ревитализации участков микрорайонной застройки советского периода, распределенных в различных частях города. Придание нового импульса произойдет в том числе за счет обустройства променадов вдоль улиц Саина, Момышулы и других микрорайонных артерий.

Также на всей территории города будет внедрен единый градостроительный регламент, который обеспечит единство архитектурного стиля и комплексность застройки.

Проект Генплана Алматы до 2040 года размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 апреля.



