Бесплатный брак, розничный налог и госпошлины по искам, какие поправки еще внесли в Налоговый кодекс страны

Президент подписал поправки в Налоговый кодекс. О самых главных изменениях, и зачем они были нужны, корреспонденту Zakon.kz рассказали казахстанские эксперты.

Важнейшей новеллой законопроекта экономический обозреватель Юрий Масанов назвал розничный налог, который, как он отметил, делает уплату налогов для предпринимателей проще.

"Этот налог уже применялся до 2023 года, но теперь его действие расширяется и охватывает не только общепит, но и другие виды деятельности, которые утвердит правительство отдельным постановлением. Думаю, речь может идти о "магазинах у дома" и других подобных видах бизнеса, которые оказывают услуги физическим лицам и для которых важно понятное и простое администрирование своих налоговых обязательств. Это хороший стимул для выхода из "тени". Юрий Масанов

Кроме того, ставка самого налога снижается с нынешних 6% до 4%, а маслихаты смогут снижать ее и вовсе до 2%.

"Это позитивный момент для стимулирования микро- и малого бизнеса в регионах. Эта и другие поправки в Налоговый кодекс направлены на улучшение условий для ведения бизнеса. Это именно то, чего добиваются и декларируют президент и госаппарат". Юрий Масанов

Но розничный налог не является единственным флагманом изменений, которые внесли в Налоговый кодекс. Казахстанский аудитор Татьяна Тюлекбаева отмечает, что сейчас предпринимателям очень важно знать, как отвечать на уведомления по новым правилам.

"У нас есть предприниматели, которые могут не вести бухгалтерский учет, но они обязаны вести налоговый учет. А он ведется на основании налоговых регистров. В них должны быть прикреплены первичные документы. Когда нам приходит уведомление, и мы несем какое-то пояснение, то в этом году не просто письмо с пояснением должны принести, но и обязательно подкрепить его налоговыми регистрами либо первичной документацией. Но мы приносим налоговые регистры и плюс первичную документацию, потому что налоговый регистр создается на основе первичной документации. Это очень важное изменение. Если мы раньше могли просто пояснения написать, то сейчас в обязательном порядке (должны предоставить налоговые регистры и первичную документацию. - Прим.ред.), это касается в том числе и микробизнеса". Татьяна Тюлекбаева

Татьяна Тюлекбаева также затронула изменения в части выписки сопроводительных накладных.

"Ранее действовал пилот, нас не штрафовали, если мы не выписывали сопроводительные накладные. Если ранее мы понимали, что заканчивается пилотный проект, и мы все практически были обязаны выписывать сопроводительные накладные. То сейчас оставили определенные позиции, которые входят в перечень прослеживания, и которые находятся на виртуальном складе. И плюс импорт со стран ЕАЭС и, соответственно, экспорт в страны ЕАЭС. Тогда мы выписываем сопроводительные накладные. Изменения, которые были приняты на 2023 год, облегчают жизнь предпринимателям". Татьяна Тюлекбаева

Экономист Арман Байганов отмечает, что раньше физлица платили госпошлину 1% по различным искам. Поправками ввели ограничения - до 10 тыс. МРП для физлиц и 20 тыс. для юрлиц.

"Предел определенный ввели. Выше этого платить не будут удерживать госпошлину". Арман Байганов

Еще одно изменение экономист связал с поддержкой семьи и демографии.

"Регистрация новых браков госпошлиной не удерживается согласно изменениям в Налоговом кодексе". Арман Байганов

Эксперт подчеркнул, что в Казахстане сейчас налоговые ставки намного ниже, чем во многих других странах.

"Чем в той же России. А в европейских странах чуть ли не 30-40 процентов рабочие сотрудники со своих зарплат отчисляют. Но какими бы не были ставки, самое главное, чтобы была собираемость. Теневой сектор экономики нужно сокращать. А это возможно лишь при полном переходе к цифровому тенге. Тогда все эти лазейки перекроются". Арман Байганов

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов тоже отметил вышеперечисленные изменения. Однако констатировал тот факт, что нынешний Налоговый кодекс по прежнему остается сложным для предпринимателей.

"Толкование налоговых норм все-таки больше остается на налоговом инспекторе. При всем этом у нас ни один налоговик не может дать письменную бумагу с толкованием налогового режима для конкретного предпринимателя за подписью и печатью. Чтобы предприниматель не боялся, что внезапно у него какие-то налоги вылезут. Потому что у нас если налоговик устно подскажет предпринимателю, что он должен платить, вполне возможно, если он что-то пропустит, ответственность ляжет не на него, а на предпринимателя". Расул Рысмамбетов

Расул Рысмамбетов отмечает, что развивая массовое предпринимательство в стране, нужно учитывать эти моменты.

"Предприниматель - это зачастую тот человек, у которого не хватает денег на бухгалтера. А сам он, допустим, хорошо торгует или делает какие-то поделки из чего-то, и сам он в этом Налоговом кодексе не разберется. Жаль, что в Налоговом кодексе нет приложения с пояснением. Мы с вами если начнем бизнес, будем смотреть, что обязаны платить, и без бухгалтера тут не разобраться. А хотелось бы, чтобы человек сам мог все это делать". Расул Рысмамбетов

Юрий Масанов тоже отметил, что эта проблема существует давно, и предпринимателям хотелось бы большей стабилизации налогового законодательства.

"Например, этого можно добиться мораториями на изменение кодекса или отлагательным введением отдельных норм, которые касаются малого бизнеса, у которого зачастую нет отдельных бухгалтеров, чтобы следить за изменениями". Юрий Масанов

Однако эти изменения в налоговом законодательстве не последние. Казахстанцев еще ждет Налоговый кодекс в новой редакции в 2024 году.

"У нас сейчас у МНЭ и Минфина РК программа согласно заданию президента поменять Налоговый кодекс так, чтобы он был понятен для предпринимателей. Это будет с 2024 года. Сейчас у нас в Налоговый кодекс только вносятся изменения. Он не меняется кардинально. А в следующем году рабочие группы, общественники, специалисты уполномоченных органов заняты написанием нового Налогового кодекса, который должны будут внедрить в 2024 году. Мы ждем новый Налоговый кодекс. В 2023 году пока остается прежний документ, который был введен в 2018 году, но с учетом изменений, которые ежегодно вносились". Татьяна Тюлекбаева

Изменения в Налоговый кодекс Касым-Жомарт Токаев подписал 20 марта.