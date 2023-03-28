Уникальная выставка открылась в Алматы: одиннадцать храмов в одном зале

Выставка открылась в Алматы в зале Духовно-культурного центра имени Митрополита Иосифа (Чернова), что на территории Иверско-Серафимовского женского монастыря, сообщает Zakon.kz.

Выставку открыл Митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Он подчеркнул, что экспозиция приурочена к празднику Алматинской - Феодоровской иконы Пресвятой Богородицы и демонстрирует красоту православия на территории Казахстана.



Фото: АПН

"В экспозиции представлены одиннадцать макетов, три из которых – это лишь проекты будущих храмовых комплексов – Кафедральный собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы в Талдыкоргане, Храмовый комплекс в честь всех святых в Астане, Свято-Преображенский Кафедральный собор в Петропавловске. Остальные макеты – это всем известные действующие храмы нашей митрополии. И для тех, кто не может в силу обстоятельств посетить значимые памятники, предоставляется возможность увидеть эти объекты здесь". Священник Иоанн Ливинский – проректор по воспитательной работе Алматинской православной духовной семинарии

Каждое из представленных в макете исторических зданий уникально. Эти церкви выжили, уцелели во всех исторических перипетиях, в них идет служба. У каждого из храмов своя удивительная история.

Фото: АПН

Например, один из старейших православных соборов Казахстана в Уральске имеет более чем 400-летнюю историю, он посвящен архангелу Михаилу. Михайло-Архангельский собор многое пережил: горел и вновь отстраивался, был свидетелем Пугачевского бунта, попал в жернова масштабной антирелигиозной политики СССР. Но, пройдя через все испытания, строение сохранилось по сей день. И сегодня храм представляет собой большую историко-культурную ценность Западного Казахстана.

Фото: АПН

Также в Уральске имеется исторический Храм Христа Спасителя, закладка которого 31 июля 1891 года была освящена в присутствии наследника престола, будущего императора Николая II (автор проекта – архитектор из Санкт-Петербурга В.Н. Чагин).

Фото: АПН

Храм Пророка Илии в городе Жаркенте представляет собой памятник архитектуры, построенный в 1892 году Сергеем Тропаревским, архитектором Семиреченского областного правления. Он известен своими работами в храмах Москвы, в подмосковных селах. Жаркентский храм Пророка Илии старше, чем Вознесенский собор, и в нем до сих имеются рабочие печи старой кладки.

Фото: АПН

Макеты алматинских храмов – Вознесенского, Казанского, Никольского соборов – снабжены электронной начинкой, которая воспроизводит колокольный звон, осуществляет внешнюю и внутреннюю подсветку храмов в миниатюре.

