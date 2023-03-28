Работодателям, построившим арендное жилище в сельской местности, субсидируют затраты
Списки сел, поселков, сельских округов, на территории которых работодателями планируется строительство жилищ, определяется акиматами и утверждаются маслихатами согласно закону "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан".
При этом не подлежат включению в списки, села, поселки, сельские округа районных центров и находящихся в непосредственной близости с областными центрами, моно и малыми городами или входящие в состав агломераций, функциональных городских районов.
Как отмечается, строительство жилья осуществляется работодателями на земельных участках обеспеченных инженерными сетями в установленном земельным законодательством порядке.
Основные условия субсидирования:
- субсидирование затрат работодателей в размере не более 50% от стоимости введенного в эксплуатацию жилища (квартиры в блокированном жилом доме) с общей площадью до 100 квадратных метров и стоимостью 1 кв. метра не более 100 тысяч тенге (в случае превышения площади более 100 кв. метров жилья субсидированию будут подлежать только 50 кв. метров жилья);
- наличие у работодателя трудового договора с работником на 5 летний период;
- отсутствие обременений на введенное в эксплуатацию жилище.
Для рассмотрения вопроса выплаты субсидии, работодатели предоставляет в местный исполнительный орган указанные в правилах документы.
После чего акимат в течение 5 рабочих дней принимает решение об одобрении заявлений или предоставляет мотивированный отказ в письменном виде.
Для получения субсидий между местным исполнительным органом и работодателем в течение 10 рабочих дней заключается Договор субсидирования затрат работодателей, построивших арендные жилища в селе, поселке, сельском округе.
После поступления бюджетных средств, местный исполнительный орган в течение 5 рабочих дней обеспечивает перечисление субсидий на банковский счет работодателя.
Указывается, что выплата субсидий осуществляется в пределах средств предусмотренных на соответствующий финансовый год согласно плану финансирования утвержденной бюджетной программы.
Документ размещен на сайте Открытые НПА до 11 апреля.