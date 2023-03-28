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Законодательство РК

Работодателям, построившим арендное жилище в сельской местности, субсидируют затраты

Работодателям, построившим жилье на селе, субсидируют затраты Фото: акимат Алматы
МИИР РК разработало Правила субсидирования затрат работодателей, построивших арендное жилище в селе, поселке, сельском округе, сообщает Zakon.kz.

Списки сел, поселков, сельских округов, на территории которых работодателями планируется строительство жилищ, определяется акиматами и утверждаются маслихатами согласно закону "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан".

При этом не подлежат включению в списки, села, поселки, сельские округа районных центров и находящихся в непосредственной близости с областными центрами, моно и малыми городами или входящие в состав агломераций, функциональных городских районов.

Как отмечается, строительство жилья осуществляется работодателями на земельных участках обеспеченных инженерными сетями в установленном земельным законодательством порядке.

Основные условия субсидирования:

  • субсидирование затрат работодателей в размере не более 50% от стоимости введенного в эксплуатацию жилища (квартиры в блокированном жилом доме) с общей площадью до 100 квадратных метров и стоимостью 1 кв. метра не более 100 тысяч тенге (в случае превышения площади более 100 кв. метров жилья субсидированию будут подлежать только 50 кв. метров жилья);
  • наличие у работодателя трудового договора с работником на 5 летний период;
  • отсутствие обременений на введенное в эксплуатацию жилище.

Для рассмотрения вопроса выплаты субсидии, работодатели предоставляет в местный исполнительный орган указанные в  правилах документы.

После чего акимат в течение 5 рабочих дней принимает решение об одобрении заявлений или предоставляет мотивированный отказ в письменном виде.

Для получения субсидий между местным исполнительным органом и работодателем в течение 10 рабочих дней заключается Договор субсидирования затрат работодателей, построивших арендные жилища в селе, поселке, сельском округе.

После поступления бюджетных средств, местный исполнительный орган в течение 5 рабочих дней обеспечивает перечисление субсидий на банковский счет работодателя.

Указывается, что выплата субсидий осуществляется в пределах средств предусмотренных на соответствующий финансовый год согласно плану финансирования утвержденной бюджетной программы.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 11 апреля.

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