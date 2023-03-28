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В Казахстане предложили взять под контроль работу частных реабилитационных центров

наркоцентры, эксперты, мнение Фото: pixabay
Эксперты предложили взять под государственный контроль деятельность частных реабилитационных наркологических центров. Как правило, это обычные товарищества с ограниченной ответственностью (ТОО), работающие по договору о возмездном оказании услуг, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметила психолог-аддиктолог, магистр социальных наук Галия Назханова, на сегодняшний день в Казахстане уже не счесть количество частных реабилитационных центров. 

"Но каким образом оказываются внутри этих частных реабилитационных центров услуги, то есть, по каким программам, это мало кому известно. Единственное, многие из них используют элементы 12-шаговой программы анонимных алкоголиков и наркоманов. Что дальше там делается, и какие специалисты работают в центрах – это остается тайной", – сказала Галия Назханова.

PR-специалист проекта "Наркостоп" Жанара Нурсеитова добавила, что не все частные реабилитационные центры стандартизированы. Кроме того, некоторыми управляют бывшие или действующие наркозависимые.

Несмотря на это, стоимость лечения в таких центрах начинается от 350 тыс. тенге в месяц, а иногда доходит и до 700 тыс. тенге.

"Также мы получали обратную связь по поводу методов лечения в таких клиниках. И пришли к мнению, что государство обязательно должно взять на контроль эту сферу и стандартизировать. Выставить какие-то стандарты этим клиникам. Иногда это просто какой-то дом, и непонятно как там люди содержатся, как их кормят".Жанара Нурсеитова

14 марта министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что в Казахстане введут скрининг на наркозависимость. По его словам, под тестирование подпадут абитуриенты, кандидаты на государственную и воинскую службы.

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