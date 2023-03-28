В Акмолинской области господдержка предпринимательства возросла на 11%

В 2023 году субъекты малого и среднего бизнеса Акмолинской области получили 5,5 миллиардов тенге субсидий. В этом году в целях субсидирования выделено 5,8 миллиардов тенге.

За последние годы в Акмолинской области реализуются государственные программы, нацеленные на повышение предпринимательской активности и решение основных проблем, препятствующих развитию предпринимательства.

О совершенствовании мер поддержки малого и среднего бизнеса в своем Послании отметил и сам глава государства Касым-Жомарт Токаев. Президент заявил, что при оказании финансовой поддержки государство будет отдавать приоритет конкурентоспособным малым и средним предприятиям. Базовыми критериями для такой помощи станут рост фонда оплаты труда и увеличение налоговых отчислений.



Сегодня в регионе реализуется также программа "механизм кредитования приоритетных проектов" или же "экономика простых вещей". В рамках программы субсидируются займы согласно перечня приоритетных видов деятельности. Максимальная сумма займа на инвестиции не ограничена, на пополнение оборотных средств в феврале введено ограничение по сумме займа до 5 млрд тенге. Срок субсидирования до 5 лет на инвестиционные цели, и до 3 лет на пополнение оборотных средств. Стоит отметить, что в рамках "экономики простых вещей" финансироваться могут все субъекты частного бизнеса, в том числе и крупного бизнеса. В настоящее время портфель "экономики простых вещей" состоит из одобренных и профинансированных 263 проектов обрабатывающей промышленности, сферы агропромышленного комплекса и услуг на 48 миллиардов тенге.

Одним из действенных механизмов поддержки бизнеса в прошлом году стала реализация "Дорожной карты занятости". В 2022 году на реализацию программы ДКБ-2025 выделено 7 миллиардов 684 миллионов тенге.

"Среди них по субсидированию – 3491 проект на сумму кредитов 215,1 млрд тенге; по гарантированию – 1629 проектов на сумму кредитов 38,9 млрд тенге, сумма гарантий составила 19,2 млрд тенге; по подведению инфраструктуры – 57 проектов на 13 млрд тенге; выдано 200 грантов на сумму 666,3 млн тенге. В текущем году на рассмотрении по подведению инфраструктуры к объектам бизнеса находятся 4 заявки". Руководитель управления предпринимательства и туризма акмолинской области Ербол Оспанов

Кроме того, в рамках программы "Дорожная карта занятости" в 2022 году по 195 граждан получили микрокредиты на сумму 1 млрд 18,4 млн тенге. В целом, за последний год государственной поддержке число зарегистрированных субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 6,7 процента и позволило создать более 7 тысяч новых рабочих мест.

Автор: Алма Байгужина