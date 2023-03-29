Клещи проснулись: в Алматы стартовали противоклещевые обработки

С 29 марта в Алматы на территории лесных массивов, городских парков и скверов начинают борьбу с опасными клещами, сообщает Zakon.kz

По информации Департамента санэпидем контроля Алматы это первый тур противоклещевых обработок на территории лесных массивов, городских парков и скверов общей площадью 2424,54 га. Обработка будет проводиться постепенно с 29 марта по 28 апреля с учетом погодных условий. Ее проводят только в сухую, недождливую погоду. В мае-июне пройдет второй тур обработки.

Как сообщили в ДСЭК, в работе используется низкотоксичный инсекто-акарицидный препарат "Фаворит".

Обработка в основном будет проводиться в утренние часы. На границах участков, подлежащих обработке, установят щиты с предупредительными надписями "Проводится противоклещевая обработка".

Горожанам рекомендуется соблюдать следующие меры предосторожности:

не приближаться к месту проведения противоклещевой обработки на расстоянии, исключающее попадание на кожу или одежду раствора противоклещевого препарата;

не позволяйте домашним животным контактировать с обработанной территорией до высыхания препаратов;

после проведения обработки в течении 40 дней не собирайте и не используйте

грибы, травы или ягоды с обработанного участка;

жителям и гостям не посещать парки, скверы и природные очаги в момент проведения противоклещевой обработки и в течение 3-х суток после неё.

Ранее казахстанские медики напомнили о скором начале сезона клещей и о профилактике клещевого энцефалита.