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Законодательство РК

Токаев: Ответственность депутатов возросла

Токаев: Ответственность депутатов возросла Фото: Zakon.kz
29 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва сказал, что в век развитых информационных технологий люди внимательно следят за всем происходящим, сообщает Zakon.kz.
"Поэтому ответственность депутатов перед страной и народом существенно возросла", – сказал глава государства. 

Президент уверен, что собравшиеся в этом зале депутаты проявят сознательность и мудрость и все пять лет будут активно и плодотворно трудиться во благо интересов страны.

По его словам, это вновь подтверждает реализацию принципа "Единственный источник государственной власти – народ".

 Ранее Касым-Жомарт Токаев оценил выборы в Мажилис.

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