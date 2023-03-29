Токаев: Ответственность депутатов возросла
Фото: Zakon.kz
29 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва сказал, что в век развитых информационных технологий люди внимательно следят за всем происходящим, сообщает Zakon.kz.
"Поэтому ответственность депутатов перед страной и народом существенно возросла", – сказал глава государства.
Президент уверен, что собравшиеся в этом зале депутаты проявят сознательность и мудрость и все пять лет будут активно и плодотворно трудиться во благо интересов страны.
По его словам, это вновь подтверждает реализацию принципа "Единственный источник государственной власти – народ".
Ранее Касым-Жомарт Токаев оценил выборы в Мажилис.
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