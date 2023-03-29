Придется принимать непопулярные, но эффективные решения – Токаев
"Перед нами стоит жизненно важная задача – ускорить темпы всесторонней модернизации и совершить рывок в социально-экономическом развитии. Наша страна долгое время полагалась на благоприятную внешнюю конъюнктуру. Мы верили в различные концепции и программы, доверяли надуманным отчетам о мнимых успехах", – отметил глава государства.
По его словам, принципиальные вещи оставались без должного внимания: до сих пор остается низким уровень жизни граждан, имеет место правовая несправедливость, растет дистанция между богатыми и бедными.
"В предстоящие пять лет перед Правительством и депутатами стоит задача решения этих основных проблем. Нужно срочно заняться капитальным ремонтом нашего общего дома".Касым-Жомарт Токаев
В заключении он добавил, что копившиеся годами системные проблемы в экономике и социальной сфере требуют решительных действий.
"Поэтому придется принимать непопулярные, но эффективные и нужные решения", – сказал Токаев.
Также во время выступления Токаев оценил выборы в Мажилис: всем партиям и кандидатам были предоставлены равные возможности. Ни у одной политической организации не было преимуществ.