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Придется принимать непопулярные, но эффективные решения – Токаев

Придется принимать непопулярные, но эффективные и нужные решения — Токаев Фото: akorda.kz
Для того, чтобы решить системные проблемы, придется принимать непопулярные, но эффективные и нужные решения. Об этом 29 марта на открытии первой сессии Парламента VIII созыва заявил Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

"Перед нами стоит жизненно важная задача – ускорить темпы всесторонней модернизации и совершить рывок в социально-экономическом развитии. Наша страна долгое время полагалась на благоприятную внешнюю конъюнктуру. Мы верили в различные концепции и программы, доверяли надуманным отчетам о мнимых успехах", – отметил глава государства.

По его словам, принципиальные вещи оставались без должного внимания: до сих пор остается низким уровень жизни граждан, имеет место правовая несправедливость, растет дистанция между богатыми и бедными.

"В предстоящие пять лет перед Правительством и депутатами стоит задача решения этих основных проблем. Нужно срочно заняться капитальным ремонтом нашего общего дома".Касым-Жомарт Токаев

В заключении он добавил, что копившиеся годами системные проблемы в экономике и социальной сфере требуют решительных действий.

"Поэтому придется принимать непопулярные, но эффективные и нужные решения", – сказал Токаев.

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Также во время выступления Токаев оценил выборы в Мажилис: всем партиям и кандидатам были предоставлены равные возможности. Ни у одной политической организации не было преимуществ.

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