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Токаев указал на необходимость смены акцентов в экономической политике

Токаев указал на необходимость смены акцентов в экономической политике Фото: pexels
Выступая на первой сессии Парламента VIII созыва, глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости смены акцентов в экономической политике, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам президента страны, движущей силой экономики и рынка труда должно стать малое и среднее предпринимательство.

"Об этом много говорилось, однако значимых сдвигов в данном направлении так и не сделано. Поэтому понадобится поменять акценты в нашей экономической политике". Касым-Жомарт Токаев

Он добавил, что нужно запустить комплекс полноценных мер поддержки малого и среднего бизнеса, который должен в полной мере ощутить свою значимую роль в развитии страны.

"Нам необходима "новая волна" предпринимателей, способных взять на себя ответственность за экономический прогресс Казахстана. Ее ядром должны стать бизнесмены, которые без доступа к административным ресурсам за счет предпринимательских талантов и трудолюбия смогли построить успешное дело. Такие люди есть в каждом регионе". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства считает, что важно дать им возможность развивать свой бизнес внутри страны и реально помочь им.

"Существующая экономическая модель в Казахстане основывается на привлечении инвестиций, в первую очередь, в сырьевые секторы. Поэтому средний бизнес, составляющий костяк национальной буржуазии, развивается бессистемно, только в отдельных регионах. В целом, перед Правительством стоит задача привлечения в ключевые отрасли экономики значительных инвестиций, включая зарубежные. Они должны дать ощутимый толчок развитию среднего бизнеса. В этом вопросе волокиты быть не может". Касым-Жомарт Токаев

Сегодня, 29 марта, проходит первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. Этот созыв от прошлых отличается тем, что выборы в Мажилис проходили по пропорционально-мажоритарной системе. После прошлогодних изменений в Конституцию Мажилис теперь состоит из 98 депутатов (было 107), 69 из них избраны по партийным спискам и 29 – по одномандатным округам.

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Мажилис Парламента РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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