В Казахстане выделят 1 трлн тенге на развитие сельхозкооперации

29 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев на открытии первой сессии Парламента РК VIII созыва сказал, что один триллион тенге субсидий выделят на покупку оборудования и сельхозтехники, сообщает Zakon.kz.

В текущем году из бюджета предусмотрено выделение 143 миллиардов тенге для реализации еще свыше 1500 проектов.

"В своей предвыборной платформе одной из важных задач я определил развитие сельского предпринимательства через сельхозкооперацию. Для этого будет запущен проект "Ауыл аманаты", в рамках которого сельчанам будут выдаваться микрокредиты под 2,5% годовых сроком на 5-7 лет", – сказал глава государства.

Он отметил, что сельхозкооперативы будут создаваться для оказания сервисно-сбытовых услуг населению, они получат доступ к субсидиям на покупку оборудования и сельхозтехники. На эти цели будет направлено порядка 1 триллиона тенге.

"Проекты "Ауыл – Ел бесігі" и "Ауыл аманаты" должны стать основой новой Концепции развития сельских территорий. Нужны системные меры по сохранению и улучшению плодородия почв, усилению контроля за рациональным использованием сельхозземель, повышению урожайности и диверсификации культур". Касым-Жомарт Токаев

Президент надеется, что прохождение в Мажилис партии "Ауыл" будет способствовать более качественному законодательному сопровождению реформ в сельскохозяйственном секторе.

Ранее глава государства анонсировал новый закон о возврате государству незаконно выведенных активов из страны.