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О страхе министров принимать решения заявил Токаев

страх, политика, решение Фото: pixabay
По словам президента Касым-Жомарта Токаева, министры опасаются принимать решения, перекладывают ответственность на коллег или подчиненных, сообщает Zakon.kz.

Выступая на открытии первой сессии Парламента VIII созыва Токаев отметил, что в прошлом году началась важная работа по дебюрократизации деятельности государственного аппарата и нормотворческого процесса. По его словам, созданы необходимые условия для быстрого принятия качественных законов по наиболее значимым проблемам.

"Однако, надо признать, реальная дебюрократизация не произошла. Правительство медлит с принятием важнейших решений, которые вязнут в рутине бюрократии и многочисленных согласований между ведомствами, между Правительством и Администрацией Президента. Министры опасаются принимать решения, перекладывают ответственность на коллег или подчиненных. Все это недопустимо".Касым-Жомарт Токаев

Критически важным фактором эффективности системы государственного управления, как он отметил, выступает цифровизация.

"Помимо развития инфраструктуры Электронного Правительства, нужно также сфокусироваться на дальнейшей цифровизации представительной ветви власти. Электронный парламент и маслихаты всех уровней способны значительно укрепить доверие общества к власти. Одним из базовых условий результативности проводимых реформ является наличие полных и достоверных данных".Касым-Жомарт Токаев

29 марта прошло первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

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Мажилис Парламента РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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