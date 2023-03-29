Врачи "Совминки" отправляются в региональные больницы

Врачи АО "Центральная клиническая больница" МЦ УДП ("Совминка") снова едут помогать региональным больницам в рамках Дней Медицинского центра Управления Делами Президента РК. На этот раз они отправляются в Акмолинскую область.

В составе алматинской группы лучшие врачи: нейрохирург, онколог, невропатолог, реаниматолог, гастроэнтеролог, кардиолог.

Фото: АО "Центральная клиническая больница" МЦ УДП ("Совминка")

В течение трех дней они проведут бесплатные консультации, операции, прочитают лекции коллегам на темы: "Экстракраниальный микрососудистый анастомоз", "Мигрень – современные подходы к диагностике и лечению", "Современные подходы к лечению воспалительных заболеваний сердца", "Организация эндоваскулярной службы по лечению артериальных и венозных стенозов интракраниального отдела", "Принципы и особенности нутритивной поддержки онкологических пациентов: взгляд гастроэнтеролога".

"Я осмотрел десятки пациентов, в основном с аневризмами сосудов головного мозга, проблемами позвоночника и сосудистыми патологиями. Наш приезд очень помог не только больным, но и коллегам, потому что у них нет возможности в данное время проводить сложные нейрохирургические операции, не хватает опыта и оборудования, но думаю ситуация будет меняться, и мы в этом помогаем", – отметил заведующий отделением нейрохирургии Марат Саршаев.

Фото: АО "Центральная клиническая больница" МЦ УДП ("Совминка")

"Ко мне обратилось очень много пациентов, поскольку невропатологи сегодня вообще наиболее популярные врачи, – рассказала невропатолог высшей категории ЦКБ Гульнара Исаканова. – В основном люди жаловались на проблемы позвоночника, депрессии, панические атаки, головные боли. Ко всем этим недугам надо относиться серьезно, потому что они могут быть предвестниками серьезного заболевания, нельзя постоянную головную боль лечить обезболивающими, нужны более точный диагноз и лечение, о чем я и говорила коллегам в Ккокшетауских больницах, надеюсь, что моя помощь что-то изменит".

Фото: АО "Центральная клиническая больница" МЦ УДП ("Совминка")

Это уже третий регион, в котором прошли Дни Медицинского центра УДП РК. С начала года лучшие врачи страны посетили Актобе и Шымкент. Теперь их ждут другие регионы.

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