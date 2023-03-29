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Казахстанские болельщики могут проголосовать за гол Асхата Тагыбергена на сайте УЕФА

Футбол Лучший гол Фото: kff.kz
Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) назвал кандидатов, кто забил самый красивый гол второго тура отборочного раунда Евро-2024. Одним из четырех претендентов на эту номинацию стал капитан сборной Казахстана Асхат Тагыберген, сообщает Zakon.kz.

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Как сказано на сайте Prosports.kz, игрок ФК "Ордабасы" Асхат Тагыберген отличился в историческом поединке сборной Казахстана против Дании в рамках игр отборочного этапа на чемпионат Европы 2024 года. Пушечный дальний удар капитана казахстанской дружины в ворота сборной Дании сравнял счет в этом матче – 2:2.

Помимо Асхата на авторство самого лучшего гола второго тура отбора Евро-2024 претендуют Букайо Сака (Англия), Андрей Буркэ (Румыния) и Владислав Морозов (Беларусь).

Каждый казахстанский фанат футбола имеет право отдать голос за капитана нашей сборной на официальном сайте УЕФА.

Как уже известно, 26 марта сборная Казахстана на "Астана Арене" обыграла команду Дании со счетом 3:2, проигрывая при этом 0:2 после первого тайма. Победу хозяевам поля принесли голы в исполнении Бахтиера Зайнутдинова, Асхата Тагыбергена и Абата Айымбетова.

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