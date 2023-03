Казахстанские болельщики могут проголосовать за гол Асхата Тагыбергена на сайте УЕФА

Parimatch дарит призы в честь Наурыза на 50 000 000 тенге. Участвуйте, заряжайте на топ-матчи и выигрывайте бонусы, крутые гаджеты и целый золотой слиток!

Как сказано на сайте Prosports.kz, игрок ФК "Ордабасы" Асхат Тагыберген отличился в историческом поединке сборной Казахстана против Дании в рамках игр отборочного этапа на чемпионат Европы 2024 года. Пушечный дальний удар капитана казахстанской дружины в ворота сборной Дании сравнял счет в этом матче – 2:2.

⚽️ Saka, Tagybergen, Morozov or Burcă...



Who gets your vote for Goal of the Round? 🗳️@AlipayPlus | #EQGOTT