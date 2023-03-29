Токаев депутатам: Нельзя допускать популизм и отстаивать чьи-то частные интересы

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Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая 29 марта 2023 года на первой сессии Парламента нового созыва, предупредил депутатов, что в своей работе они должны руководствоваться интересами народа, поэтому нельзя допускать популизм и тем более отстаивать чьи-то частные цели, сообщает Zakon.kz.

Президент страны напомнил, что депутаты находятся в центре всех происходящих в Казахстане событий. "Однако всегда следует помнить о главном: превыше всего интересы народа. Поэтому нельзя допускать популизм и отстаивать чьи-то частные цели. Парламент и малихаты должны всегда взаимодействовать самым тесным образом, только так мы обеспечим последовательность в осуществлении государственной политики". Касым-Жомарт Токаев По его словам, благодаря реформам значительно расширились полномочия депутатов, что в свою очередь, позволит центру своевременно реагировать на серьезные и масштабные проблемы, возникающие в регионах, которые не в силах решить местная власть. Претерпела изменения и работа двухпалатного Парламента. "Если раньше законопроект одобрялся Мажилисом, а затем принимался Сенатом, то теперь право принятия законов передано в ведение Мажилиса. У Мажилиса появились и другие полномочия, что позволило высшему представительному органу стать действительно влиятельным Парламентом". Касым-Жомарт Токаев Ранее глава государства заявил, что кандидатуру премьер-министра предложит одержавшая победу на выборах партия Amanat. Читайте также Профессиональных познаний будет недостаточно – Токаев о новом правительстве Специальный закон по защите прав человека появится в Казахстане Токаев: Кандидатуру премьер-министра предложит партия Amanat

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