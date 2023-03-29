Поручения президента ориентированы на простого гражданина – политолог

Фото: Facebook/Talgat Kaliyev

Политолог Талгат Калиев отметил, что поручения, которые озвучил сегодня президент на открытии сессии нового созыва, ориентированы именно на рядового казахстанца. А депутатам дали возможность работать еще эффективнее и достигать поставленных целей, сообщает Zakon.kz.

Наиболее важным политолог считает то, что Касым-Жомарт Токаев сделал акцент на человеческом капитале. "Мы должны понимать, что нельзя построить ни здоровую экономику, ни здоровое государство без здорового общества и без конкурентоспособной нации. И здесь президент акцентирует внимание именно на человеческом капитале. Это понятие впитывает в себя как образование, уровень образованности, наличие навыков, так и качество жизни, воспитание, мировоззрение, кругозор". Талгат Калиев По его мнению, если депутаты Мажилиса возьмут это в свою работу, то будут "открывать для себя с каждым разом новые грани". "Там только одних законов было перечислено большое количество, и все они затрагивают как раз-таки человеческий капитал: образование, наука, налоги, градостроительство – это тоже вопрос удобного, комфортного для людей города. Это и развитие сельских территорий, особенно в приграничных районах, что опять-таки затрагивает жизнь людей. Все поручения были ориентированы именно на человека. Простого гражданина". Талгат Калиев Вторым немаловажным моментом политолог назвал задачу по повышению эффективности госаппарата. "Президент прямо и честно признал, что дебюрократизация, которую он объявил в прошлом году, утонула в бюрократии. И на самом деле, еще в древности ученые говорили, что бюрократический аппарат настолько силен, что в какой-то момент начинает работать сам на себя, порождает сам себе задачи, сам воспроизводит, чтобы оправдать свое существование. В итоге подменяет собой государство. Дебюрократизация нацелена на то, чтобы переориентировать госаппарат на достижение результатов, а не на составление непонятных отчетов". Талгат Калиев 29 марта прошло первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Читайте также Главное за день: Правительство сложило полномочия, первое заседание нового Мажилиса и кто его возглавил Кадровые вопросы судебной системы: какие изменения вступят в силу в ближайшее время Управление в системе образования требует усовершенствования – эксперт

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