В акимате Алматы назвали еще один ЖК, в котором не рекомендуют покупать квартиры

29 марта в акимате Алматы заявили о пополнении списка жилых комплексов, не рекомендуемых для покупки жилья. На этот раз речь идет о ЖК Demeu Residence, сообщает Zakon.kz.

По информации Управления градостроительного контроля Алматы, в интернет-ресурсах опубликованы объявления о продаже квартир в ЖК Demeu Residence, застройщик – Demeu Development.

"При этом собственник не получил разрешительных документов на строительство. Более того, целевое назначение земельного участка, расположенного в производственном кооперативе Горный Гигант уч. 192, – для ведения личного подсобного хозяйства". Пресс-служба акимата Алматы

Также отмечено, что строительство на участке не ведется, однако согласно объявлению, жилой комплекс планируется сдать в IV квартале текущего года.



В акимате алматинцев призвали быть бдительными и перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии Управления градостроительного контроля города Алматы +7 (727) 229-81-36.

27 марта в акимате города уже заявляли о двух ЖК, в которых не стоит приобретать недвижимость: ЖК Auezov Apartaments и ЖК Tole BI Residence.