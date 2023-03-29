В акимате Алматы назвали еще один ЖК, в котором не рекомендуют покупать квартиры
По информации Управления градостроительного контроля Алматы, в интернет-ресурсах опубликованы объявления о продаже квартир в ЖК Demeu Residence, застройщик – Demeu Development.
"При этом собственник не получил разрешительных документов на строительство. Более того, целевое назначение земельного участка, расположенного в производственном кооперативе Горный Гигант уч. 192, – для ведения личного подсобного хозяйства".Пресс-служба акимата Алматы
Также отмечено, что строительство на участке не ведется, однако согласно объявлению, жилой комплекс планируется сдать в IV квартале текущего года.
В акимате алматинцев призвали быть бдительными и перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии Управления градостроительного контроля города Алматы +7 (727) 229-81-36.
27 марта в акимате города уже заявляли о двух ЖК, в которых не стоит приобретать недвижимость: ЖК Auezov Apartaments и ЖК Tole BI Residence.