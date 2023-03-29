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На Шымбулаке спустили лавины

На Шымбулаке спустили лавины Фото: Instagram/kazselezashita
В горах Алматы 29 марта на территории горнолыжного курорта "Шымбулак" произведен профилактический спуск лавин, сообщает Zakon.kz.

По информации "Казселезащиты", для обеспечения безопасности отдыхающих, а также в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова (высота снега – 90-140 см) были спущены две лавины. 

"На лавиносборах №26Б и №56 (Талгарский перевал) в бассейне реки Киши в 12:16 был произведен профилактический спуск снежной лавины в лавиносборе №26б. Объем сброшенного снега составил 900 м куб., лавина остановилась на склоне, не доходя до горнолыжной трассы", – рассказали в пресс-службе "Казселезащиты".


Также в 13:34 был произведен профилактический спуск снежной лавины в лавиносборе №56 "Талгарский перевал". Объем сброшенного снега составил 5000 м куб., лавина остановилась у подножия склона горы. Общий объем сброшенного снега составил 5900 м куб.

Как отметили в ведомстве, в ходе проведения профилактических работ жертв, пострадавших и разрушений нет.

26 марта стало известно, что горнолыжный курорт "Шымбулак" вошел в Книгу рекордов Гиннесса в номинации "Самый высокий ночной горнолыжный склон в мире".

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