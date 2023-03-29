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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 марта

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 марта Фото: Zakon.kz
Какая погода ожидает казахстанцев в четверг, 30 марта 2023 года. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в РГП "Казгидромет".

Согласно прогнозу, северные, центральные регионы страны будут находиться под влиянием обширного, холодного антициклона, в связи с чем ожидается прохладная, преимущественно без осадков погода.

"На остальной части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивая погода – пройдут осадки (дождь, снег). По республике ожидается усиление ветра, сохраняется туман, на юге – гроза".РГП "Казгидромет"

Также синоптики отметили, что утром и днем в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь).

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Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие трое суток – с 30 марта до 1 апреля 2023 года. Согласно прогнозу, в стране ожидаются сильные осадки и похолодание.

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