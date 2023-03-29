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Законодательство РК

Базарбек: Казахстанцы должны знать, какие законопроекты мы обсуждаем

Базарбек: Казахстанцы должны знать, какие законопроекты мы обсуждаем Фото: скриншот видео
Сегодня, 29 марта 2023 года, состоялось первое заседание Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК. Об этом рассказал новоизбранный депутат Бакытжан Базарбек, сообщает Zakon.kz.

По его словам, на заседании знакомились с членами комитета, с аппаратом комитета, регламентом. Он предложил, чтобы заседания комитета транслировали на Facebook и, как оказалось, запись ведется и выкладывается в YouTube.

"Мне вместе с Абзалом Куспаном пришлось настоять, чтобы мы вели прямой эфир заседаний комитета на Facebook. Наши избиратели, все наши сограждане должны знать, какие законопроекты мы обсуждаем, кто из членов комитета придерживается того или иного мнения, и как мы отстаиваем "народные" интересы при обсуждении законопроектов", – написал Бакытжан Базарбек на своей странице в Facebook.

Новоизбранный мажилисмен подчеркнул, что "все в законотворчестве должно быть прозрачно, открыто, транспарентно и доступно нашим согражданам – это аксиома".

"Мое предложение поддержал комитет, и обсуждение законопроекта я буду записывать на видео либо снимать прямой эфир. Пришло время реальных изменений, и я пришел в Парламент ради этого! Возможности у нас велики, воли достаточно".Бакытжан Базарбек

Он заверил, что "все только начинается".


29 марта 2023 года в Астане прошло первое заседание Мажилиса Нового Казахстана. На открытии первой сессии Парламента VIII созыва выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Чуть позднее состоялось первое пленарное заседание Мажилиса. На нем Ерлан Кошанов был переизбран на пост председателя нижней палаты. Его вице-спикерами избраны Альберт Рау и Дания Еспаева.

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А на должность председателя Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе избрана Снежанна Имашева.

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