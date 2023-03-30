Смаилов рассказал о планах по предстоящей работе Правительства
Также он выразил благодарность за оказанное ему доверие.
"Хочу выразить слова благодарности за оказанное мне доверие. Для меня это высокая ответственность", – сказал Алихан Смаилов.
Он отметил, что поставленные президентом задачи по социально-экономическому развитию страны, дальнейшему повышению качества жизни и благосостояния населения будут основными приоритетами для Правительства.
"В первую очередь будем реализовывать предвыборную программу главы государства и программу партии Amanat. Также будем учитывать конструктивные предложения других партий и депутатов, бизнес-сообщества и граждан". Алихан Смаилов
Он отметил, что доведение роста экономики до 5% в среднесрочном периоде и снижение уровня инфляции в два раза до конца текущего года являются для Правительства важнейшими задачами.
Комплексные меры по поддержке предпринимательства и улучшению бизнес-климата, решение актуальных вопросов бизнеса, обеспечение занятости и увеличение реальных доходов казахстанцев являются одними из основных направлений работы Правительства.
Приоритетами в развитии экономики будут ее диверсификация, обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами и рост производства несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью.
Также будут приниматься меры по привлечению большего объема инвестиций в экономику страны, в первую очередь, в обрабатывающую отрасль.
Будет проводиться комплексная работа по развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности.
"Важное значение имеют развитие сферы энергетики и модернизация коммунальной инфраструктуры. Особое внимание также будет уделено обеспечению внутреннего рынка ГСМ. Реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции" позволит снизить износ электрических и коммунальных сетей", – сказал Алихан Смаилов.
Смаилов заявил, что будет расширена работа по модернизации сельской инфраструктуры в рамках проекта "Ауыл – Ел бесiгi".
В сфере логистики приоритетными направлениями являются увеличение пропускной способности транспортной системы Казахстана и развитие международных коридоров.
В сферах образования и здравоохранения ключевыми направлениями работы будут повышение эффективности и качества услуг, а также дальнейшая цифровизация и внедрение единой государственной цифровой платформы.
Он отметил, что Правительство будет принимать все необходимые меры по решению поставленных задач.
"Мы нацелены на слаженную и результативную работу в тесном взаимодействии с депутатами Парламента", – сказал Алихан Смаилов.
30 марта Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана.
Кандидатуру Алихана Смаилова поддержали большинство депутатов нижней палаты:
- "за" проголосовали 82 мажилисмена;
- "против" – семь;
- воздержались – восемь.