Смаилов рассказал о планах по предстоящей работе Правительства

Вновь назначенный премьер-министром Алихан Смаилов обозначил основные задачи, стоящие перед Правительством, сообщает Zakon.kz.

Также он выразил благодарность за оказанное ему доверие.

"Хочу выразить слова благодарности за оказанное мне доверие. Для меня это высокая ответственность", – сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что поставленные президентом задачи по социально-экономическому развитию страны, дальнейшему повышению качества жизни и благосостояния населения будут основными приоритетами для Правительства.

"В первую очередь будем реализовывать предвыборную программу главы государства и программу партии Amanat. Также будем учитывать конструктивные предложения других партий и депутатов, бизнес-сообщества и граждан". Алихан Смаилов

Он отметил, что доведение роста экономики до 5% в среднесрочном периоде и снижение уровня инфляции в два раза до конца текущего года являются для Правительства важнейшими задачами.

Комплексные меры по поддержке предпринимательства и улучшению бизнес-климата, решение актуальных вопросов бизнеса, обеспечение занятости и увеличение реальных доходов казахстанцев являются одними из основных направлений работы Правительства.

Приоритетами в развитии экономики будут ее диверсификация, обеспечение внутреннего рынка отечественными товарами и рост производства несырьевых товаров с высокой добавленной стоимостью.

Также будут приниматься меры по привлечению большего объема инвестиций в экономику страны, в первую очередь, в обрабатывающую отрасль.

Будет проводиться комплексная работа по развитию сельского хозяйства и обеспечению продовольственной безопасности.

"Важное значение имеют развитие сферы энергетики и модернизация коммунальной инфраструктуры. Особое внимание также будет уделено обеспечению внутреннего рынка ГСМ. Реализация программы "Тариф в обмен на инвестиции" позволит снизить износ электрических и коммунальных сетей", – сказал Алихан Смаилов.

Смаилов заявил, что будет расширена работа по модернизации сельской инфраструктуры в рамках проекта "Ауыл – Ел бесiгi".

В сфере логистики приоритетными направлениями являются увеличение пропускной способности транспортной системы Казахстана и развитие международных коридоров.

В сферах образования и здравоохранения ключевыми направлениями работы будут повышение эффективности и качества услуг, а также дальнейшая цифровизация и внедрение единой государственной цифровой платформы.

Он отметил, что Правительство будет принимать все необходимые меры по решению поставленных задач.





"Мы нацелены на слаженную и результативную работу в тесном взаимодействии с депутатами Парламента", – сказал Алихан Смаилов.

30 марта Алихан Смаилов вновь стал премьер-министром Казахстана.

Кандидатуру Алихана Смаилова поддержали большинство депутатов нижней палаты: