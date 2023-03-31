Международных специалистов пригласят для изучения популяции сайги

Иностранные эксперты приедут в Западно-Казахстанскую область для решения проблем увеличившейся популяции сайги, сообщает Zakon.kz.

Специалисты международного уровня приедут в регион уже в мае. Их пригласят для того, чтобы показать, насколько успешными стали меры по сохранению популяции древней антилопы, передает КТК.

"Пригласили сюда, чтобы они на месте эту ситуацию посмотрели, имели возможность встречи с сельхозформированиями, чтобы они непосредственно эту проблематику своими глазами увидели. Да, мы достигли определенных успехов по сохранению сайгаков, с этим они согласны. Но сейчас вопрос возник по регулированию, решению конфликтной ситуации". Андрей Ким, заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК

При этом местные ученые отмечают, что рост поголовья уникальных животных превысил все ожидания. Тревогу бьют фермеры ЗКО, которые требуют начать отстрел сайгаков, которые, по их уверениям, вытаптывают сельхозугодья.

"Наука доказывает, что не более 500 тысяч должно быть поголовье на нашей территории. А сейчас миллион двести, в этом году после окота будет 2 миллиона. Поэтому хотим мы, не хотим, должно быть изъятие. Изъятие или методом отстрела, или методом отлова. Табылгали Сапаров, кандидат сельскохозяйственных наук

За последние 10 лет популяция сайгаков выросла в 10 раз. Ученые ведут споры о том, стоит ли отстреливать уникальных антилоп. Пока же принято решение изъять из дикой природы 1800 особей для изучения и одомашнивания.