В Жамбылской области дорожники отказались выходить на работу

Сотрудники дорожной службы в Жамбылской области, ответственной за содержание трассы республиканского значения, отказались выходить на работу, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации "Хабар 24", причиной послужила низкая заработная плата, которую в течение всего прошлого года постоянно задерживали.

По их словам, подрядная компания также не отчисляла пенсионные выплаты и взносы за обязательное медицинское страхование.

Накануне вечером около 30 работников приехали в областной центр и озвучили свои проблемы. Недовольные сотрудники пожаловались и на отсутствие необходимого оборудования при обслуживании автодорог.

В "КазАвтоЖол" от комментариев отказались и лишь заявили, что возникшая ситуация – это проблема подрядчиков.

"Задержки по заработной плате и социальным выплатам представители подрядной компании не отрицают. Заверяют, что это произошло из-за длительной проверки документов в столичном головном офисе. А что касается повышения зарплаты, то они направили письмо", – сказано в сообщении.

"В течение года никаких пенсионных и медотчислений не было. Нас обманывали, что все платят. В поликлинику не можем обратиться, так как не оплачена страховка. Нет и нормального оборудования для обслуживания дорог, приходится работать вручную". Кайрат Байназаров, рабочий

По словам Максата Курмантая, замдиректора ТОО "Шымкентспецкомплекс", чтобы такая ситуация не возникла в дальнейшем, будут заранее все контролировать.

"По вопросу повышения заработной платы в начале марта мы направили в "КазАвтоЖол" официальное письмо. В нем указали просьбу рабочих повысить зарплату на 30%. Если дадут официальный ответ и будет возможность повысить оклады, то мы это сделаем". Максат Курмантай

30 марта акимат Каракиянского района дал ответ на забастовку безработных в Жетыбае.