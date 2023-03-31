В Жамбылской области дорожники отказались выходить на работу
Как отмечено в публикации "Хабар 24", причиной послужила низкая заработная плата, которую в течение всего прошлого года постоянно задерживали.
По их словам, подрядная компания также не отчисляла пенсионные выплаты и взносы за обязательное медицинское страхование.
Накануне вечером около 30 работников приехали в областной центр и озвучили свои проблемы. Недовольные сотрудники пожаловались и на отсутствие необходимого оборудования при обслуживании автодорог.
В "КазАвтоЖол" от комментариев отказались и лишь заявили, что возникшая ситуация – это проблема подрядчиков.
"Задержки по заработной плате и социальным выплатам представители подрядной компании не отрицают. Заверяют, что это произошло из-за длительной проверки документов в столичном головном офисе. А что касается повышения зарплаты, то они направили письмо", – сказано в сообщении.
"В течение года никаких пенсионных и медотчислений не было. Нас обманывали, что все платят. В поликлинику не можем обратиться, так как не оплачена страховка. Нет и нормального оборудования для обслуживания дорог, приходится работать вручную".Кайрат Байназаров, рабочий
По словам Максата Курмантая, замдиректора ТОО "Шымкентспецкомплекс", чтобы такая ситуация не возникла в дальнейшем, будут заранее все контролировать.
"По вопросу повышения заработной платы в начале марта мы направили в "КазАвтоЖол" официальное письмо. В нем указали просьбу рабочих повысить зарплату на 30%. Если дадут официальный ответ и будет возможность повысить оклады, то мы это сделаем".Максат Курмантай
30 марта акимат Каракиянского района дал ответ на забастовку безработных в Жетыбае.