150 казахстанцев призовут на воинские сборы в Погранслужбу

Комитет национальной безопасности подготовил приказ "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2023 году", сообщает Zakon.kz.

"В 2023 году призвать 150 военнообязанных для прохождения воинских сборов в департаментах Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской и Туркестанской областям сроком на 30 календарных дней", – говорится в документе.

Как поясняет КНБ, проведение воинских сборов предусмотрено Планом развития мобилизационной подготовки в Пограничной службе КНБ на 2021-2023 годы.

Проект приказа направлен на проведение воинских сборов для обучения военнообязанных знаниям и навыкам на базе департаментов Пограничной службы КНБ по Алматинской и Туркестанской областям – по 75 человек на каждый департамент.

Документ размещен на сайте Открытые НПА до 13 апреля.



