Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир Спорт Проишествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

150 казахстанцев призовут на воинские сборы в Погранслужбу

150 казахстанцев призовут на воинские сборы в погранслужбу Фото: gov.kz
Комитет национальной безопасности подготовил приказ "О призыве военнообязанных на воинские сборы в 2023 году", сообщает Zakon.kz.

"В 2023 году призвать 150 военнообязанных для прохождения воинских сборов в департаментах Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан по Алматинской и Туркестанской областям сроком на 30 календарных дней", – говорится в документе.

Как поясняет КНБ, проведение воинских сборов предусмотрено Планом развития мобилизационной подготовки в Пограничной службе КНБ на 2021-2023 годы.

Проект приказа направлен на проведение воинских сборов для обучения военнообязанных знаниям и навыкам на базе департаментов Пограничной службы КНБ по Алматинской и Туркестанской областям – по 75 человек на каждый департамент.

 Документ размещен на сайте Открытые НПА до 13 апреля.


Читайте также

Полиция Алматы предложила ввести биометрию для борьбы с онлайн-мошенниками

Монополист заплатит штраф 78 млн тенге за завышенные цены на газ

Опубликован регламент по внеочередному пропуску фур в Китай из Казахстана

Лариса Черненко
Открытые НПА КНБ Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Житель Актобе через суд добился права жить с бывшей женой и ее возлюбленным
Житель Актобе через суд добился права жить с бывшей женой и ее возлюбленным
Блогер
Дочь Баян Алагузовой показала округлившийся живот
44 школьника попали в больницу, отравившись запахом духов
44 школьника попали в больницу, отравившись запахом духов
Главное к утру: поздравления Токаеву, паводки и приватизация авиакомпаний
Главное к утру: поздравления Токаеву, паводки и приватизация авиакомпаний
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления