Сильные традиции ЦЕСНА® с 60-летней историей

Бренд ЦЕСНА® уже давно не нуждается в презентации, а прочитав наименование торговой марки на пачке макарон в супермаркете, невольно вспоминаешь некогда популярный рекламный слоган "Мука ЦЕСНА® всем известна".

И хотя со времен основания одного из крупнейших предприятий по производству продуктов ежедневного спроса минуло больше 60 лет, здесь по-прежнему неизменными остаются традиции качества, сформированные не одним поколением работников.

Задающие тренд

"Локомотивом" производства и самым излюбленным товаром среди покупателей продукции ЦЕСНА® является мука. Кстати, в свое время именно ЦЕСНА® задала в стране тренд на расфасовку муки в бумажной упаковке весом в два килограмма, который быстро распространился среди производителей аналогичной продукции. На сегодня товар под известной торговой маркой представлен на прилавках крупных и средних торговых точек абсолютно во всех регионах страны, а также экспортируется в страны ближнего зарубежья, такие как Узбекистан, Афганистан, Таджикистан и другие. А ведь все начиналось с маленькой пекарни в провинциальном городе Целинограде.

Знак качества

Прародителями сегодняшней корпоративной культуры, принятой в компании, являются представители старшего поколения коллектива. Каждый из работников всегда отлично понимал, что прикладывает руку к созданию товаров массового потребления, и уже завтра продукт, который сегодня проходит по ленте на маркировку, попадет на прилавок, а оттуда – на семейный стол. Тогда и зародился главный критерий в работе, который на сегодня определяет спрос потребителей – высокое качество изготавливаемой продукции.

"В производстве муки мы не используем никаких дополнительных примесей и добавок, за исключением витаминно-минерального комплекса, придающих ей дополнительные положительные свойства. Эта норма прописана на законодательном уровне и является одним из важных условий для нашего производства", – говорит начальник отдела развития Надежда Вакуленко.

Ориентир – на международный стандарт

Оборудование, на котором изготавливается продукция, европейского происхождения. И технологии, используемые здесь, ориентированы на соответствие международным стандартам. Постоянное обновление и совершенствование оборудования и применяемых технологий требуют регулярного повышения квалификации сотрудников.

Фото: ЦЕСНА® "Наши специалисты проходят переподготовку в зарубежных странах, где и производится оборудование, на котором мы работаем. Кроме того, представители заводов-изготовителей регулярно посещают наши цеха и демонстрируют коллегам различные обновления, проводят обучения. Это нужные знания, наличие которых напрямую влияет на качество производимого продукта. Высокий стандарт качества задают сами сотрудники. Они, как самые первые в рядах потребителей и амбассадоры бренда ЦЕСНА®, понимают, насколько важно их применять, чтобы сохранять высокий спрос на продукцию". Начальник отдела Управления человеческими ресурсами ТОО JFood KAZAKHSTAN Анар Сагингалиева

Первая семья

Преданность делу и патриотичность персонала в компании оценивают по достоинству. В начале марта коллектив проводил на заслуженный отдых сотрудницу, которая пришла на производство практиканткой, а после окончания института начала трудовой путь в качестве стажера и всю жизнь посвятила работе в нашей компании. Такие случаи не единичны, и преданное отношение персонала к выбранному однажды делу представляет для компании большую ценность, отмечает Анар Сагингалиева.

"Говорят, работа – это второй дом, а коллектив – это вторая семья. Я бы поправила, что коллектив – это и есть первая семья, ведь большую часть продуктивного времени в сутках мы проводим именно с этими людьми. С гордостью могу сказать, что отношения среди коллег давно перешагнули черту сугубо деловых и стали дружескими. Поделиться радостью или поддержать в трудности – для нас норма. И руководство компании укрепляет атмосферу дружелюбия и взаимоуважения, проявляя заботу о членах коллектива". Анар Сагингалиева

Забота – часть культуры

Сегодня в компании JFood KAZAKHSTAN трудятся более 650 сотрудников, каждый из которых чувствует себя частью большого коллектива. В этом помогают и корпоративные традиции, сложившиеся за десятки лет работы. В канун праздников каждому сотруднику от компании выдаются продуктовые наборы – мука и макароны собственного производства в большой расфасовке. Подарочный пакет ко дню рождения каждого сотрудника, помимо перечисленного, включает в себя и другие товары ежедневного спроса. В священный месяц Рамазан для постящихся коллег соберут ифтар-боксы. Кроме того, значимые события в личной жизни сотрудников, такие как заключение брака, рождение детей, похороны близких родственников, также не обходятся без поддержки со стороны работодателя. Питание в собственных столовых предприятия и развозка работников также осуществляются за счет средств компании.

Фото: ЦЕСНА®

"Особое внимание мы уделяем нашим пенсионерам, а их у нас сейчас более 250 человек, которые много сил отдали, чтобы предприятие работало бесперебойно, как часы, и заслужило славу качественного отечественного продукта. Ежегодно в канун Дня пожилых людей мы обязательно поздравляем наших пенсионеров, наставников и хранителей традиций качества, дарим подарки и организовываем праздничные мероприятия".

В ЦЕСНА® ценят

Если ты трудолюбив, инициативен и коммуникабелен, в компании есть все возможности роста, отмечают специалисты HR-блока. Кроме того, заинтересованность в продвижении по карьерной лестнице можно проявить и внося собственные предложения по улучшению производства. В компании не редки примеры, когда начав трудовой путь с самых первых ступеней, сотрудники поднимались до уровня менеджеров за счет развития компетенций и проявления инициативы.

"Таких сотрудников руководство обязательно подмечает и стимулирует расти и расширять знания и навыки. У нас заключены договора с такими учебными заведениями, как КазАТУ, ЕНУ им. Л. Гумилева и другими не менее значимыми вузами, где наши работники могут пройти обучение и в дальнейшем повысить разряд. В свою очередь, мы принимаем стажеров и практикантов для повышения квалификации и прохождения практики в нашей компании", – отмечает Анар Сагингалиева.

Преемственность поколений здесь работает не только в классическом понимании, но и в обратную сторону. Нередки случаи, когда по совету детей трудоустраиваться приходят родители и другие члены семьи. Это прямое подтверждение того, что перспективы есть и у компании, и у самих сотрудников.